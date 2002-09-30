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DSB ROLLING STOCK II

Signature(s)

Montant
369 515 357,32 €
Pays
Secteur(s)
Danemark : 369 515 357,32 €
Transports : 369 515 357,32 €
Date(s) de signature
4/01/2005 : 168 037 855,57 €
15/01/2004 : 201 477 501,75 €

Fiche récapitulative

Date de publication
30 septembre 2002
Statut
Référence
Signé | 15/01/2004
20020142
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DSB Rolling Stock II Project

DSB
Group Finance
40, Sølvgade
DK- 1349 Copenhagen K.

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to DKK 2 500 million
DKK 5 000 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project entails investment in 83 intercity train-sets and 6 Øresund train-sets including additional services and facilities for maintenance and work-shops.

The project is proposed to increase the reliability, quality, and safety of trains operating on the Danish railway network.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will contribute to sustainable transport solutions and is in line with the EU policy of promoting railway transport as an environmentally - friendly alternative to road transport.

The train-sets have been tendered in accordance with applicable EC directives, including advertisement in the Official Journal of the European Communities.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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