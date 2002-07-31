Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

PRAGUE METRO II - AFI

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Czechia : 300 000 000 €
Transports : 300 000 000 €
Date(s) de signature
22/09/2003 : 75 000 000 €
7/09/2007 : 225 000 000 €
Autres liens
Communiqués associés
75 millions d’EUR pour la construction du métro de Prague

Fiche récapitulative

Date de publication
31 juillet 2002
Statut
Référence
Signé | 22/09/2003
20020137
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Prague Metro II – AFI
DP HMP (Municipal Transport company).
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Possibly up to EUR 350 mio
EUR 465 mio
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the second section of the extension to line C to the north-eastern region of the city.

The north-eastern area of Prague is subject of significant demographic and economic development but is not well served by public transport, with heavy reliance on buses using congested and polluted roads. The extended metro is expected to have a catalytic effect on the economy of these developing areas, e.g. to Prague's only exhibition sites with the potential to expand. Economic benefits are expected to result from reduction of passenger time losses, as well as reduced pollution. It is estimated that the new section will serve 30,000 passengers during the peak hour and 30 million passengers per year by 2010.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under the types listed in Annex II of Directive 97/11/EC and the competent authority, the Ministry of Environment, has decided that a formal EIA with public consultation is not required. Nevertheless in order to obtain the construction permit detailed submissions need to be made, including the environmental impacts, and these have therefore been well studied. During construction the main impacts are noise, dust and spoil disposal and suitable mitigating measures have been devised. In the operation stage the reduction in car and bus traffic causes a net improvement in noise, vibration and air quality along the route.

International competitive bidding for the construction works and material.

Autres liens
Communiqués associés
75 millions d’EUR pour la construction du métro de Prague

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
75 millions d’EUR pour la construction du métro de Prague
Autres liens

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes