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RESTITUCION EFECTOS TORMENTAS BALEARES

Signature(s)

Montant
41 782 563,08 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 41 782 563,08 €
Aménagement urbain : 16 713 025,23 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 25 069 537,85 €
Date(s) de signature
10/10/2002 : 16 713 025,23 €
10/10/2002 : 25 069 537,85 €

Fiche récapitulative

Date de publication
24 avril 2002
Statut
Référence
Signé | 10/10/2002
20020092
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Restitución Efectos Tormentas Baleares
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (CAIB)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Around EUR 50 m
Around EUR 100 m
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project aims at repairing the substantial damages to parts of the Balearic Islands suffered in November 2001, particularly to woodland areas, as a result of heavy rain and gales. The project will comprise a large number of individual actions such as clearing woodlands of fallen trees, re-planting of fruit trees, repair and replacement of damaged equipment and buildings, road rehabilitation, etc.

The project will contribute to the rehabilitation of urban and rural areas damaged by storms. In addition to the rehabilitation of agricultural areas and woodlands, beneficial impacts will be restoring the landscape and generally maintaining the attractiveness for tourism, the mainstay of the regional economy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The overall environmental impact should be largely positive. The promoter is required to respect existing local and European directives.

The promoter is required to respect community directives.

Commentaires

Infrastructure, agriculture and environment

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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