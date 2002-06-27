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AUTOSTRADE FIRENZE-BOLOGNA II

Signature(s)

Montant
900 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 900 000 000 €
Transports : 900 000 000 €
Date(s) de signature
23/12/2004 : 200 000 000 €
30/09/2005 : 250 000 000 €
27/06/2002 : 450 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
3 mars 2003
Statut
Référence
Signé | 27/06/2002
20020042
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Autostrade Firenze Bologna II
AUTOSTRADE S.p.A.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 900 million
EUR 2 370 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the upgrading of sections La Quercia-Barberino (40 km) and Firenze Nord - Firenze Sud (22km) of the A1 motorway. Investments involve the construction of a double carriage-way in a section (“variante di valico”), the widening of triple carriage-ways in other sections and the upgrading of the remaining stretches. Expected implementation 2002-2009.

The project forms an integral part of the Trans-European road network. It represents a strategic investment for the national transport system, facilitating the development of traffic flows between northern and southern regions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project has an acceptable environmental impact, respecting several conditions concerning landscape protection and acustic pollution. The procedures adopted as regards respect of environmental regulations are fully in line with EU standards.

Standard EU procurement procedures

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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