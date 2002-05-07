Soziale Stadterneuerung Berlin

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Fiche récapitulative
The project concerns the rehabilitation and modernisation of old (pre-1970) housing stock in the city of Berlin, including energy saving investments.
The project will contribute to improve the urban environment of Berlin, a city that still requires significant action in building rehabilitation to recover from an important maintenance backlog.
Alongside significant improvements in sanitation, the dwellings – and the environment generally - will benefit from improved thermal insulation to walls and roofs and by replacing external doors and windows. New more energy efficient heating sources and boilers will help reduce the levels of CO2 pollution. These measures, taken together with improvements in services and sanitation, will increase the quality of life for residents with consequent improvements in their health and well-being.
As the European Directives are firmly embedded into German Federal Law, works carried out by public housing companies in value above the threshold of EUR 5m will normally be procured in line with EU Directive 93/37/EEC for the procurement of public works contracts. For those below the threshold, national procurement laws will apply.
Urban renewal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.