Municipal Water Infrastructure

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Fiche récapitulative
The proposed project consists of components complementary to projects of multilateral donors and lenders currently under implementation in various municipalities throughout Albania, namely Durrës, Shengjin, Lezhe, Saranda and Korce (all to be confirmed) in the wastewater and sewerage infrastructure.
The project is expected to have significant environmental benefits (see below) and as such will improve the quality of life of the inhabitants in the municipalities, as well as the sustainable development of tourism along the coast by improving service quality. The project is also directed towards capacity building of local water companies, improving efficiency of management and system maintenance.
The project is expected to have a major positive impact on public health and environment in and around the respective municipalities. The main objectives are the efficient use of water resources, reduction of health risks related to inadequate sanitation facilities, improving the quality of open waters, and reducing contamination of bathing waters along the coast, benchmarked against environmental standards in the EU.
Tendering of services and works will follow the principles of relevant EU directives, and major contracts’ tenders to be financed by the Bank will be published in the OJEC.
Wastewater and Sewerage
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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