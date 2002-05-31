Transco Gas Transmission

Signature(s)
Fiche récapitulative
Transco plc
130 Jermyn Street
London SW1Y 4UR
UK
Contact Point: Malcolm Cooper
The project intends to expand the gas transmission and distribution networks in the UK to meet future demand as well as to improve the operational safety of gas transmission systems and reduce gas losses. The proposed loan finances part of a capital expenditure programme, which has recently been agreed with the industry regulator. Investments will include the accelerated mainsreplacement programme requested by the Health and Safety Executive.
The project is aimed at aiding the promoter to meet peak capacity requirements for the transmission and distribution of natural gas and to fulfill legal and regulatory requirements regarding safety and the environment. In particular, the project is designed to result in improved safety and reliability of the supply network, to cater for demand growth, and reduce greenhouse gas emissions and technical losses.
The schemes included in the project fall under Annex II of Directive 97/11/EC. The promoter has confirmed that Environmental Impact Assessment (EIA) procedures are carried out where required by the competent authorities and mitigating measures are applied as appropriate.
The programme falls under the Procurement Directive 93/38/EC and its amendment 98/4/EC. The promoter has confirmed to fully comply with its requirements. Advertising and notices are regularly placed in the Official Journal where appropriate. Companies are pre-qualified and contracts are usually awarded using restricted and negotiated procedures.
Oil and gas
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.