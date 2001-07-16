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UPGRADING EGYPTIAN ENTERPRISES II

Signature(s)

Montant
25 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Égypte : 25 000 000 €
Lignes de crédit : 25 000 000 €
Date(s) de signature
15/05/2002 : 25 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
7 mai 2002
Statut
Référence
Signé | 15/05/2002
20010716
Nom du projet
Upgrading of Egyptian Enterprises II (UEE II)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 25 Million
EIB does not finance more than 50% of any particular investment. Hence, the total amount of investments to which the Bank will participate will not be less than EUR 50 Million. The total amount of the underlying projects will be a multiple of that.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Further to the success of the first EUR 25 Million risk capital facility, signed in November 1998, that has been fully allocated and almost entirely disbursed over a three year period, the EIB is implementing a second facility of EUR 25 Million. It will be used by selected financial intermediaries and fund managers to partially finance their own private equity investments, thereby strengthening the equity base of Egyptian enterprises. A profit-sharing formula between the intermediaries and the Bank will ensure an optimal adequation of both parties' interests.

The project aims at financing through equity or quasi equity the creation or the development of Egyptian private companies over a medium or long term period. Priority will be given to small and medium size enterprises. A reasonable return on investment is to be achieved.

Aspects environnementaux

Where applicable, an environmental analysis will be part of the Intermediaries' due diligence process while appraising projects to be financed by the EIB. The projects will have to comply with national environment legislation and with the obligations of multilateral environmental agreements to which Egypt is a party.

Commentaires

Industry, agro-industry, tourism, infrastructures, health and education.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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