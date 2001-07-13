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RECONSTRUCTION APRES INONDATIONS

Signature(s)

Montant
45 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Algérie : 45 000 000 €
Transports : 45 000 000 €
Date(s) de signature
24/07/2002 : 45 000 000 €
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165 mio d'EUR pour la reconstruction après inondations et le secteur du transport en Algérie

Fiche récapitulative

Date de publication
22 mars 2002
Statut
Référence
Signé | 24/07/2002
20010713
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Reconstruction après inondations
Ministère des Travaux Publics
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
40 millions d'EUR
Le coût total des dégâts est estimé à environ 60 mio d'EUR
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Le projet concerne la réalisation des travaux de reconstruction des dégâts dans le secteur des travaux publics suite aux intempéries catastrophiques qui ont affecté l'Algérie le 10 novembre 2001.

  • Confortement de la jetée Mustapha du port d'Alger;
  • Réhabilitation de la route de Frais Vallon;
  • Réhabilitation de 5 ponts dans la Wilaya de Chlef.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Les composantes éligibles du programme de remise en état et de reconstruction ne modifieront pas de manière significative les caractéristiques originelles des infrastructures endommagées. Dans certains cas, la reconstruction permettra d'améliorer ces caractéristiques.

Pour la phase la plus urgente des travaux, une procédure simplifiée serait utilisée, comprenant des marchés négociés directement ou octroyés après consultation restreinte d'entreprises locales.Pour les autres travaux, les règles et procédures d'appels d'offres usuelles seraient suivies, comprenant une publication au Journal Officiel des C.E.

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Travaux Publics

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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