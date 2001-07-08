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PRIORITY ROADS AND MOT. REHAB. II-AFI

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Czechia : 30 000 000 €
Transports : 30 000 000 €
Date(s) de signature
30/06/2005 : 30 000 000 €
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République tchèque:30 m d'EUR à la région de Pardubice pour la remise en état de son réseau routier

Fiche récapitulative

Date de publication
17 mai 2005
Statut
Référence
Signé | 30/06/2005
20010708
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Priority Roads and Motorways Rehabilitation II - AFI

The Region of Pardubice.
The Region of Liberec.

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
To be determined
Up to EUR 40 million for the Region of Pardubice
Up to EUR 40 million for the Region of Liberec.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns a series of priority schemes for the rehabilitation of the regional road network.

The project will improve traffic fluidity and safety along the Region’s road network and decrease cost of road users (fuel and tyre consumption, maintenance, travel time).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Current environmental impact legislation in the Czech Republic is based on the Act No 100/2001 Coll., which reflects relevant EU legislation (namely Directive 85/337/EEC as amended by Directive 97/11/EC).

EU Procurement Directives have been transposed into the national legislation, and the procedures to be used will be verified during appraisal.

Commentaires

Transport.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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