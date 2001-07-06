Flood Prevention

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Fiche récapitulative
The project concerns the first stage of the national Flood Protection Strategy and includes a number of priority schemes designed to mitigate flood risk in favour of an estimated 550 000 population.
The measures implemented by the project will safeguard human health, contribute to river basin management in line with the EU Water Framework Directive, and support the trans-boundary activities of the river basin commissions of Elbe, Oder and Danube. The project is a pre-requisite for lowering the risk of future economic disruption as well as for a stable economic development in the affected regions and will improve the quality of life of the people residing in the Morava, Oder and Elbe basins.
Schemes are screened and, where applicable, EIAs will be carried out in line with EU Directives 97/11/EC amending 85/337/EEC and 92/43/EEC.
In line with EU Procurement Directives, tenders for schemes of a cost in excess of EUR 5 m will be published in the OJ of the EU. The others will be subject to national tendering advertised according to Czech law.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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