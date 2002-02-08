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ROAD REHABILITATION

Signature(s)

Montant
95 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Serbie : 95 000 000 €
Transports : 95 000 000 €
Date(s) de signature
16/07/2002 : 95 000 000 €
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115 mio d'EUR pour les transports et les PME en Yougoslavie

Fiche récapitulative

Date de publication
8 février 2002
Statut
Référence
Signé | 16/07/2002
20010639
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Road Rehabilitation
Republican Roads Directorate – Republic of Serbia
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Approximately EUR 100 million
Approximately EUR 200 million
Secteur(s)
Description
Objectifs

Rehabilitation of some 800 km of priority road sections on main corridors, to be procured in lots of work in consistent geographical areas or road itineraries.

The project will focus on reducing the heavy backlog of road rehabilitation on the main network, while ensuring a correct prioritization of the works and a medium to long term maintenance strategy for the sector as a whole.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Road rehabilitation works of the type to be included in the project are not expected to generate any adverse impact on the environment.

EIB's usual procurement procedures of open international competitive bidding with tender publication in the Official Journal of the European Communities.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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