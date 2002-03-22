Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

SSE RENEWABLE GENERATION

Signature(s)

Montant
156 128 024,98 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 156 128 024,98 €
Énergie : 156 128 024,98 €
Date(s) de signature
24/06/2002 : 156 128 024,98 €
Autres liens
Communiqués associés
156 mio d'EUR pour les énergies renouvelables en Ecosse (GB)

Fiche récapitulative

Date de publication
22 mars 2002
Statut
Référence
Signé | 24/06/2002
20010597
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SSE Renewable Generation

Scottish and Southern Energy 
Inveralmond House
200 Dunkeld Road
Perth
Perthshire PH1 3HQ

Contact point: G. Alexander

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to GBP 100 mio
Estimated to be in the region of GBP 300m for the period 2002-2006
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises the refurbishment and upgrade of several small and medium-scale hydro-electric plants and the installation of several wind farms in various locations in Scotland, with a combined capacity of up to approximately 540 MWe. The plants are expected to be commissioned in the period 2002-2006.

The refurbishment and development of renewable energy capacity, using indigenous sources of energy, will support UK and European targets for renewable energy generation and abatement of CO2 emissions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The schemes included in the project fall under Annex II of Directive 97/11/EC. Environmental Impact Assessment (EIA) procedures are carried out where required by the competent authorities and mitigating measures are applied as appropriate. The promoter operates in accordance with an environmental management plan certified to ISO 14001.

Contracts for wind farm construction and refurbishment of hydro-electric plants are tendered on a competitive basis following pre-qualification of contractors, with notices placed in the Official Journal of the European Communities as appropriate.

Commentaires

Electricity

Autres liens
Communiqués associés
156 mio d'EUR pour les énergies renouvelables en Ecosse (GB)

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
156 mio d'EUR pour les énergies renouvelables en Ecosse (GB)
Autres liens

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes