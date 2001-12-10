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LUKAVAC CEMENT FACTORY

Signature(s)

Montant
25 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Bosnie-et-Herzégovine : 25 000 000 €
Industrie : 25 000 000 €
Date(s) de signature
26/07/2002 : 25 000 000 €
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25 mio d'EUR pour la modernisation d'une cimenterie en Bosnie

Fiche récapitulative

Date de publication
10 décembre 2001
Statut
Référence
Signé | 26/07/2002
20010593
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Lukavac Cement Factory
The Austrian company Asamer & Hufnagl through its subsidiary Alas International Baustoffproduktions AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 30 million
Up to EUR 60 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the modernisation and extension of the existing cement factory in Lukavac (North-East of Bosnia, near Tuzla) in the context of its recent privatisation to a foreign investor (Alas International Baustoffproduktions AG).

The proposed project will increase the competitiveness of Lukavac Cement, and hence benefit the liberalization of the domestic cement market. A well-functioning cement market, in turn, will benefit a number of infrastructure projects, which play a crucial role in the reconstruction of the country.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investment of new equipment and installations will be in full compliance with EU standards of environmental protection.

EIB's usual procurement procedures for private sector projects.

Commentaires

Cement Industry

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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