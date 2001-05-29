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WACKER SILIKON SACHSEN

Signature(s)

Montant
164 805 463,93 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 164 805 463,93 €
Industrie : 164 805 463,93 €
Date(s) de signature
10/03/2003 : 65 000 000 €
5/12/2003 : 99 805 463,93 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
5 juillet 2002
Statut
Référence
Signé | 10/03/2003
20010529
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Wacker Silikon Sachsen
Wacker-Chemie GmbH.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 250 million.
Up to EUR 500 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises several investments aiming at the modernisation and expansion of the silicone production site, including the improvement of related infrastructure and of safety and environmental protection.

The project aims at increasing the site's competitiveness, while reducing environmental impact of the activities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The modernisation of the site will result in improved efficiency and reduced emissions per product unit. The investment program falls under Annex II of the directive EC/97/11 and a full environmental impact assessment (EIA) is being carried out for each subproject involved. Environmental studies also comprise a comprehensive safety and environmental protection audit of the site, in accordance with Council Directive 96/82/EC.

The promoter's procurement procedures, standard for the industry, consist in international enquiry amongst a short-list of pre-qualified contractors and of suppliers for the equipment, while civil works will be awarded through national tendering.

Commentaires

Chemical industry.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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