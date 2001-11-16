M4 PPP TOLL MOTORWAY

The project comprises the design, construction, finance and operation (DBFO), during a concession period of 30 years, of approximately 35km of 2x2 lane motorway running parallel and replacing the N4 from the existing M4 motorway at Kilcock to the N4/N6 junction at Kinnegad

The construction of the new motorway will deliver a high quality route that would offer a greatly improved service for users and be capable of accommodating significant traffic volumes. Expected immediate benefits are:

improvement of traffic flows in a heavily congested zone,

reductions in travel time,

reductions in vehicle operating costs.

At the same time, traffic safety is expected to increase.