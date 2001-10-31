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CYPRUS AIR TRAFFIC SERVICES II - AFI

Signature(s)

Montant
55 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Chypre : 55 000 000 €
Transports : 55 000 000 €
Date(s) de signature
11/10/2002 : 55 000 000 €
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Communiqués associés
EUR 200 mio pour les secteurs de l'énergie, l'éducation et les transports à Chypre

Fiche récapitulative

Date de publication
31 octobre 2001
Statut
Référence
Signé | 11/10/2002
20010486
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Air Traffic Services II
Department of Civil Aviation
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Approximately EUR 55 million under the Accelerated Finance Initiative.
Approximately EUR 75 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investments in 2001-2006 for expansion and modernisation of air navigation services in Cyprus. The main components comprise new Air Traffic Management facilities to be housed in a new building at Nicosia, an upgrade of the Instrument Landing System at Larnaca airport, an upgrade of radar facilities and new communications facilities.

To cope with a continuing growth of air traffic in the Cyprus Flight Information Region (FIR). Economic benefits include improved safety both for airport approach within Cyprus as well as for international, transit flights.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Environmental impact studies will be carried out as applicable and corrective measures applied as necessary. 

International procurement procedures will apply.

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EUR 200 mio pour les secteurs de l'énergie, l'éducation et les transports à Chypre

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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