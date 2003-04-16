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COUNTY OF STOCKHOLM HEALTH CARE

Signature(s)

Montant
109 573 430,6 €
Pays
Secteur(s)
Suède : 109 573 430,6 €
Santé : 109 573 430,6 €
Date(s) de signature
30/09/2004 : 109 573 430,6 €
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Communiqués associés
EUR 108 mio pour l'amélioration d'infrastructures de soins de santé à Stockholm

Fiche récapitulative

Date de publication
16 avril 2003
Statut
Référence
Signé | 30/09/2004
20010463
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
County of Stockholm Health Care Project (SE)

Stockholm Läns Landsting
PO Box 22550
SE-104 22 STOCKHOLM

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to SEK 1 bn (approx. EUR 108 million )
Approximately SEK 2 bn (approx. EUR 216 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a large number of investments in the health care sector, including improvements and extensions to all emergency hospitals owned by the County of Stockholm. Further investments will also be required for infrastructure to meet increased demand for primary health care within the County.

Implementation of the project should improve the quality of health care infrastructure and medical services for the resident population and so contribute to the economic and social development of the region.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Healthcare facilities are not covered under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (97/11/EC). Individual projects are subject to a local planning and approval process, including an environmental review in which compliance with regulations and legislation is verified. An examination of environmental procedures will be undertaken during appraisal.

Procurement procedures applied will be in compliance with EU Directives and national legislation.

Commentaires

Human capital (health care).

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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