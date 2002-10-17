KLINIKUM BARMBEK, HAMBURG

Fiche récapitulative
The project consists of the construction of a 670-bed general hospital built to current standards in the actual 22-hectare campus location of one of LBK's hospitals, Allgemeine Krankenhaus Barmbek, which will be partially demolished.
The existing 90-year old general hospital is not longer suitable for economic provision of modern healthcare. While the new hospital will provide at least an equivalent amount of services, it is anticipated to save at least 15% cost and take up only about 30% of the space compared with the present situation. In addition to construction costs, the project includes medical equipment and information technology. Integral to the project, an innovative organisational approach is being introduced at the hospital.
Healthcare facilities are not specifically mentioned in the Council Directive 97/11/EEC on EIA. The project consists of a replacement of an existing hospital (to be demolished) by a new one at the same location in Hamburg. It does not affect any protected area and it is not included in the Directive. Compliance with applicable environmental national regulations will be examined during appraisal.
The project will be implemented using a special purpose vehicle to build, finance and transfer the hospital, which will then be operated and maintained by LBK under a 20-year rental agreement. The adequacy of the promoter's procurement procedures will be examined during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.