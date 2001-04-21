PRET GLOBAL BURKINA FASO

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Bank Of Africa Burkina Faso (BOA Burkina Faso)
- Société Générale de Banques au Burkina (SGBB)
- Burkina Bail
Deux lignes de crédit en faveur d'une part de la SGBB et de BOA Burkina Faso, d'autre part de Burkina Bail, pour l'octroi de financements aux petites et moyennes entreprises
Renforcer l'accès des intermédiaires à des ressources à moyen et long terme afin de promouvoir le financement – sous forme de prêts et crédit-bail – des projets d'investissement des petites et moyennes entreprises, et de contribuer ainsi à une meilleure compétitivité et à la croissance du secteur privé du Burkina.
L'impact environnemental de chacun des projets d'investissement appuyés au moyen des prêts globaux sera évalué par les intermédiaires sur base des instructions de la Banque qui contrôlera la conformité des projets aux normes environnementales qu'elle applique normalement.
Le choix des matériels, services et travaux dans le cadre des projets appuyés sera effectué selon les procédures appropriées – appels à la concurrence internationale ou nationale ou consultations – compte tenu des caractéristiques des projets.
Industrie, agro-industrie, tourisme, services liés à ces secteurs, éducation et santé
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.