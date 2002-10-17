Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

SNCF RAMES TGV

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 200 000 000 €
Transports : 200 000 000 €
Date(s) de signature
17/10/2002 : 200 000 000 €
Autres liens
Communiqués associés
200 mio d'EUR à la SNCF pour le matériel ferroviaire à grande vitesse (France)

Fiche récapitulative

Date de publication
17 octobre 2002
Statut
Référence
Signé | 17/10/2002
20010284
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SNCF rames TGV
Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 430 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Purchase of 22 high-speed (TGV) duplex trainsets.

The project represents the first phase of a larger investment programme to expand SNCF's TGV fleet. These first trainsets will be primarily deployed to meet the passenger transport capacity requirements of the TGV Méditerranée. This will free existing single-deck TGV units for use on other lines, particularly the TGV Est européen, as from 2006.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The acquisition of the duplex TGV trainsets will contribute to enhancing the attractiveness of public rail travel compared to private vehicle and public road transport. The passenger transport capacity of the double-deck sets is 50% higher than that of standard units. They will therefore allow an expansion in passenger traffic without increasing the number of trains used, thus reducing the environmental impact in terms of noise and air pollution.

The programme falls under European procurement directive 93/38/EC as amended by directive 98/4/EC. The promoter will comply with the provisions of this directive.

Commentaires

Railway transport.

Autres liens
Communiqués associés
200 mio d'EUR à la SNCF pour le matériel ferroviaire à grande vitesse (France)

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
200 mio d'EUR à la SNCF pour le matériel ferroviaire à grande vitesse (France)
Autres liens

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes