TDC MOBILE TELECOMMUNICATIONS

Fiche récapitulative
TDC A/S
Noerregade 21
DK 0900 Copenhagen C
Denmark
Contact point: Mrs Agneta Björkman, Senior Vice President, Group Treasury
TDC's medium-term investment programme focuses on:
- the roll-out of broadband access by TDC Tele Danmark to residential customers and business through the establishment of a DSL- and IP-based infrastructure supported by an efficient and high-capacity transmission network.
- packet switched technology for mobile systems by TDC Mobile. It includes upgrade and capacity expansion of the GSM/GPRS network and investments for the launching of 3rd generation (UMTS) mobile telecom services.
The TDC Investment programme will provide broadband access over:
- the fixed telecommunications network. In relation to residential customers the aim is to support high-speed internet-access. In relation to the business-segment the aim is to provide integrated data- and telephony solutions.
- the mobile telecommunications network. Denmark currently has high levels of internet and mobile voice use, but the mobile broadband will require additional investment to provide UMTS data services.
Both parts will require significant investments in the overall network, which carries both fixed and mobile telecommunications, to support customer access, data-network and transmission.
GSM/UMTS systems have limited environmental effects which can be mitigated by appropriate construction and operation measures. Potential health risks from electromagnetic radiation are under study at an international level.
The promoter operates in a competitive market. All civil works and equipment will be procured following national and international enquiries.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.