TDC MOBILE TELECOMMUNICATIONS

- the roll-out of broadband access by TDC Tele Danmark to residential customers and business through the establishment of a DSL- and IP-based infrastructure supported by an efficient and high-capacity transmission network. - packet switched technology for mobile systems by TDC Mobile. It includes upgrade and capacity expansion of the GSM/GPRS network and investments for the launching of 3rd generation (UMTS) mobile telecom services.

The TDC Investment programme will provide broadband access over:

- the fixed telecommunications network. In relation to residential customers the aim is to support high-speed internet-access. In relation to the business-segment the aim is to provide integrated data- and telephony solutions.

- the mobile telecommunications network. Denmark currently has high levels of internet and mobile voice use, but the mobile broadband will require additional investment to provide UMTS data services.

Both parts will require significant investments in the overall network, which carries both fixed and mobile telecommunications, to support customer access, data-network and transmission.