LKH STEYR & MUTTER-KIND-ZENTRUM LINZ

Landeskrankenhaus Steyr: The project concerns the construction of surgical facilities, a psychiatry centre and a facilities management block (administration, nursery, storage, training, laundry, kitchen) replacing and supplementing the outdated and inadequate facilities of the existing hospital.

Mutter-Kind-Zentrum Linz: The project concerns the relocation of the 200-year-old Landesfrauenklinik specialising in gynaecology and obstetrics with added capacity to the existing neo-natal unit of the children's' hospital. The new infrastructure will be located between the existing general hospital (AKH Linz) and the children's' hospital with which it will also be functionally merged.