ONEP IV PROTECTION DE L ENVIRONNEMENT

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Fiche récapitulative
The aim of the project is to improve environmental conditions for operation of seven drinking water treatment plants in the North (coastal area) and Centre of Morocco, including, in particular, the Bou Regreg complex which serves the cities of Rabat and Casablanca.
The investment programme concerns the entire drinking water treatment cycle: rehabilitation of water conduits, modernisation of analytical laboratories, recycling of wash water, sludge treatment and disposal, cleaning of filters, automation and telemanagement, and introduction of electrochlorination equipment aimed at limiting the use of chlorine.
The project is expected to have a significant impact on the environment – apart from improving the quality of the water produced for consumers, it will lead to controlled use of chlorinated products and to a reduction or even the elimination of the discharge of wash water and suspended matter (sludge) in rivers in the vicinity.
The tender files for the project's largest components will be covered by international competitive bidding with publication in the OJEC.
Drinking water
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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