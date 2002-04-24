Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

ONEP IV PROTECTION DE L ENVIRONNEMENT

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Maroc : 20 000 000 €
Eau, assainissement : 20 000 000 €
Date(s) de signature
26/12/2002 : 20 000 000 €
Autres liens
Communiqués associés
20 mio d'EUR pour l'eau potable et la protection de l’environnement au Maroc

Fiche récapitulative

Date de publication
24 avril 2002
Statut
Référence
Signé | 26/12/2002
20000485
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ONEP IV - Environmental protection
Office National de l'Eau Potable (ONEP)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 43 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The aim of the project is to improve environmental conditions for operation of seven drinking water treatment plants in the North (coastal area) and Centre of Morocco, including, in particular, the Bou Regreg complex which serves the cities of Rabat and Casablanca.

The investment programme concerns the entire drinking water treatment cycle: rehabilitation of water conduits, modernisation of analytical laboratories, recycling of wash water, sludge treatment and disposal, cleaning of filters, automation and telemanagement, and introduction of electrochlorination equipment aimed at limiting the use of chlorine.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is expected to have a significant impact on the environment – apart from improving the quality of the water produced for consumers, it will lead to controlled use of chlorinated products and to a reduction or even the elimination of the discharge of wash water and suspended matter (sludge) in rivers in the vicinity.

The tender files for the project's largest components will be covered by international competitive bidding with publication in the OJEC.

Commentaires

Drinking water

Autres liens
Communiqués associés
20 mio d'EUR pour l'eau potable et la protection de l’environnement au Maroc

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
20 mio d'EUR pour l'eau potable et la protection de l’environnement au Maroc
Autres liens

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes