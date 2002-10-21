BUDAPEST - INFRASTRUCTURE&SERVICES-AFI

Signature(s)
Fiche récapitulative
Municipality of Budapest
Office of the Mayor
Attn. Mr. Attila PÓCS
Counsellor, Head of Project Implementation Unit
Városház u. 9 - 11
H-1364 Budapest
POB. 1
Tel. +361 327 1066
A series of investment schemes (transport, health, education, urban regeneration) to improve the infrastructure and services of the Municipality of Budapest.
All these investment schemes identified under the present operation aim at continuously improving the quality of life in the Budapest area but also the environment (pollution and noise) and hence respond to urgent needs, which is in line with the priorities agreed in the context of the Accession Partnership Agreement between the European Union and Hungary.
Within the framework of the loan, the Borrower will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU directives, as appropriate. As regards specifically the transport sector sub-projects, the project does not fall within Annex I or II of EU Directive 97/11/EC and an EIA is therefore not required. The promoter will comply with national environmental legislation, which requires approval from the local Environmental Protection Authority before procurement can commence.
The sub-projects will be procured in line with EU Procurement Directives for large public works contracts if applicable.
Health, education, urban regeneration.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.