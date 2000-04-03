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TRAMWAY DE MULHOUSE

Signature(s)

Montant
35 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 35 000 000 €
Transports : 35 000 000 €
Date(s) de signature
25/11/2003 : 35 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
19 décembre 2002
Statut
Référence
Signé | 25/11/2003
20000403
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Mulhouse Tramway

The Intermunicipal Transport Authority of Greater Mulhouse

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 130 million
EUR 390 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the construction in Mulhouse of an urban and suburban tramway network consisting of two lines with a total length of 19 km.

The project accords with the priority objectives of the Urban Transport Plan of Greater Mulhouse. By linking the city centre to major focuses of economic activity and services, as well as residential areas, it will contribute to maintaining and enhancing the attractiveness of the city and its suburbs, while encouraging the switch from private-car and bus travel to the less-polluting tramway through the establishment of an efficient public transport system.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Overall, the project will have a positive environmental impact.

The project falls under European procurement directive 93/38/EC as amended by directive 98/4/EC. The promoter complies fully with the provisions of this directive.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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