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EUROPEAN ROADS V

Signature(s)

Montant
27 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Slovaquie : 27 000 000 €
Transports : 27 000 000 €
Date(s) de signature
13/03/2003 : 27 000 000 €
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27 mio d'EUR en faveur du contournement de Bratislava en Slovaquie

Fiche récapitulative

Date de publication
16 août 2001
Statut
Référence
Signé | 13/03/2003
20000234
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
European Roads V
Slovak Road Administration
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Estimated at EUR 40 million.
About EUR 80 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of 3.9 km of 2x2 lane motorway in the district of Petrzalka in Bratislava, between, the Vienna Road and the Pristavný bridge, on the alignment of an existing highway.

The project will complete a motorway bypass of Bratislava.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project was the subject of preliminary and in-depth impact studies as well as public enquiry, and has been approved by the Slovak Ministry of Environment. The main negative impacts concern noise and the barrier effect to the local population, and will be adequately mitigated. Positive effects will arise from the reduction of traffic in nearby residential areas. Emissions and noise levels will be monitored after construction to ensure compliance with the legal limits.

The works contracts will be procured based on open international tendering.

Commentaires

Roads.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

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La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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