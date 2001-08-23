Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

PUERTO DE SAGUNTO

Signature(s)

Montant
45 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 45 000 000 €
Transports : 45 000 000 €
Date(s) de signature
18/07/2003 : 45 000 000 €
Autres liens
Communiqués associés
220 mio d'EUR pour le financement du tramway d’Alicante et de l’agrandissement du port de Sagunto

Fiche récapitulative

Date de publication
23 août 2001
Statut
Référence
Signé | 18/07/2003
19990439
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Puerto de Sagunto
Autoridad Portuaria de Valencia (APV)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to 50% of the total project cost
Around EUR 210 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project includes several improvements and extensions in the Port of Sagunto, which is under the responsibility of APV.The EIB has already contributed to financing the extension programme of the Port of Valencia.

The project will contribute to regional development by rationalising the activities in the port, adapting the infrastructure of the port to specific types of vessels/merchandise.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The promoter is required to respect the norms imposed by the Directive 97/11/EC. In accordance with its normal procedure, the Bank will ensure that appropriate measures have been defined as regards environmental protection.

The promoter is required to respect the European Union directives as regards invitations to tender.

Autres liens
Communiqués associés
220 mio d'EUR pour le financement du tramway d’Alicante et de l’agrandissement du port de Sagunto

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
220 mio d'EUR pour le financement du tramway d’Alicante et de l’agrandissement du port de Sagunto
Autres liens

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes