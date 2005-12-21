Greater Beirut Wastewater

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Fiche récapitulative
The project covers selected wastewater related infrastructure works in the northern part of Greater Beirut. The main components are the construction of a wastewater treatment plant and preliminary treatment at Dora, rehabilitation or reconstruction of the existing sea outfall and construction of related main collectors, waste and storm-water networks and secondary lines.
The project allows for lowering risks to public health by improving the quality of water resources in the Greater Beirut area.The project falls within the remit of the Pollution Control Programme of the Lebanese coast, which was developed to allow Lebanon to comply with the objectives of the Barcelona Convention and the Genoa Declaration. It is therefore in full conformity with the objectives of the Euro-Mediterranean Partnership policy that were laid out for the Bank in this regard.
The environmental impact of the project will be very beneficial for the Mediterranean Sea, as the wastewaters of about 900 000 population equivalent will be properly treated before discharge into the sea.
In line with EIB procurement guidelines.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.