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GREATER BEIRUT WASTEWATER

Signature(s)

Montant
60 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Liban : 60 000 000 €
Eau, assainissement : 60 000 000 €
Date(s) de signature
28/12/2005 : 60 000 000 €
Autres liens
Related public register
10/12/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - GREATER BEIRUT WASTEWATER - Environmental Impact Assessment for Daoura-Burj Hammoud Treatment Plant

Fiche récapitulative

Date de publication
21 décembre 2005
Statut
Référence
Signé | 28/12/2005
19982326
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Greater Beirut Wastewater
Council for Development and Reconstruction (CDR)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 60 million.
EUR 155 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project covers selected wastewater related infrastructure works in the northern part of Greater Beirut. The main components are the construction of a wastewater treatment plant and preliminary treatment at Dora, rehabilitation or reconstruction of the existing sea outfall and construction of related main collectors, waste and storm-water networks and secondary lines.

The project allows for lowering risks to public health by improving the quality of water resources in the Greater Beirut area.The project falls within the remit of the Pollution Control Programme of the Lebanese coast, which was developed to allow Lebanon to comply with the objectives of the Barcelona Convention and the Genoa Declaration. It is therefore in full conformity with the objectives of the Euro-Mediterranean Partnership policy that were laid out for the Bank in this regard.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The environmental impact of the project will be very beneficial for the Mediterranean Sea, as the wastewaters of about 900 000 population equivalent will be properly treated before discharge into the sea.

In line with EIB procurement guidelines.

Documents liés
10/12/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - GREATER BEIRUT WASTEWATER - Environmental Impact Assessment for Daoura-Burj Hammoud Treatment Plant

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - GREATER BEIRUT WASTEWATER - Environmental Impact Assessment for Daoura-Burj Hammoud Treatment Plant
Date de publication
10 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125181019
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
19982326
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Liban
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
10/12/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - GREATER BEIRUT WASTEWATER - Environmental Impact Assessment for Daoura-Burj Hammoud Treatment Plant
Autres liens
Fiche récapitulative
Greater Beirut Wastewater
Fiche technique
GREATER BEIRUT WASTEWATER

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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