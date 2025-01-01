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ESSI MOTORWAY 1 & 2 (TEN) - PPP

Signature(s)

Montant
1 027 354 150,81 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 1 027 354 150,81 €
Transports : 1 027 354 150,81 €
Date(s) de signature
17/01/2001 : 8 800 000 €
30/09/2002 : 9 500 000 €
30/09/2002 : 11 570 000 €
30/09/2002 : 14 500 000 €
17/01/2001 : 14 600 000 €
3/12/2001 : 15 000 000 €
17/01/2001 : 20 500 000 €
17/01/2001 : 23 500 000 €
17/01/2001 : 23 500 000 €
3/12/2001 : 25 000 000 €
3/12/2001 : 27 000 000 €
20/12/1999 : 30 422 878 €
17/01/2001 : 32 300 000 €
20/12/1999 : 33 465 165,8 €
30/09/2002 : 35 000 000 €
3/12/2001 : 35 000 000 €
30/09/2002 : 36 000 000 €
20/12/1999 : 36 507 453,6 €
3/12/2001 : 38 000 000 €
20/12/1999 : 39 549 741,4 €
20/12/1999 : 48 676 604,8 €
20/12/1999 : 97 353 209,6 €
16/12/1996 : 148 527 598,5 €
29/05/2000 : 223 081 499,11 €
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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