En quoi consiste le projet « Zambia Agriculture Value Chain Facility » ?
« Zambia Agriculture Value Chain Facility » est une initiative conjointe de la Banque européenne d’investissement et de la Commission européenne visant à améliorer l’accès à des financements appropriés en Zambie, principalement pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui interviennent dans les chaînes de valeur de l’agriculture et de l’aquaculture. Le projet permettra à des entreprises du secteur agroalimentaire d’intégrer de petits agriculteurs dans les chaînes de valeur de l’agroalimentaire et de l’aquaculture en Zambie. Les intermédiaires financiers y participant pourront également prendre davantage de risques et atteindre ainsi des segments insuffisamment desservis de l’économie.
Quels sont les instruments disponibles ?
Les instruments suivants sont disponibles au titre du projet « Zambia Agriculture Value Chain Facility » :
Financements à long terme à des intermédiaires financiers s’engageant à mobiliser des fonds en faveur de PME admissibles.
Garanties de portefeuille partielles visant à fournir une protection contre le risque de crédit encouru sur des prêts admissibles consentis par des intermédiaires financiers.
Renforcement des capacités et assistance technique visant à renforcer la capacité des intermédiaires financiers à fournir des financements à long terme au secteur agricole et à soutenir des PME et des petits exploitants agricoles dans différents domaines.
Complément d’information sur le soutien apporté au titre des instruments financiers (en anglais).
Qui soutient le projet ?
Le projet bénéficie de l’appui de la Banque européenne d’investissement et de la Commission européenne au titre de la Plateforme d’investissement pour l’Afrique.
Quels sont les bénéficiaires ciblés ?
L’initiative cible des PME situées en Zambie et liées aux chaînes de valeur de l’agroalimentaire et de l’aquaculture du pays.
En partenariat avec
Qui est susceptible de bénéficier d’un financement ?
Si vous représentez une banque ou un intermédiaire financier en Zambie et que vous souhaitez participer au projet « Zambia Agriculture Value Chain Facility », veuillez nous contacter.