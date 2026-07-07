« Zambia Agriculture Value Chain Facility » est une initiative conjointe de la Banque européenne d’investissement et de la Commission européenne visant à améliorer l’accès à des financements appropriés en Zambie, principalement pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui interviennent dans les chaînes de valeur de l’agriculture et de l’aquaculture. Le projet permettra à des entreprises du secteur agroalimentaire d’intégrer de petits agriculteurs dans les chaînes de valeur de l’agroalimentaire et de l’aquaculture en Zambie. Les intermédiaires financiers y participant pourront également prendre davantage de risques et atteindre ainsi des segments insuffisamment desservis de l’économie.