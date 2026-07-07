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        Zambia Agriculture Value Chain Facility

        Améliorer l’accès aux financements pour les entreprises zambiennes opérant dans l’agriculture et l’aquaculture

        En quoi consiste le projet « Zambia Agriculture Value Chain Facility » ?

        « Zambia Agriculture Value Chain Facility » est une initiative conjointe de la Banque européenne d’investissement et de la Commission européenne visant à améliorer l’accès à des financements appropriés en Zambie, principalement pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui interviennent dans les chaînes de valeur de l’agriculture et de l’aquaculture. Le projet permettra à des entreprises du secteur agroalimentaire d’intégrer de petits agriculteurs dans les chaînes de valeur de l’agroalimentaire et de l’aquaculture en Zambie. Les intermédiaires financiers y participant pourront également prendre davantage de risques et atteindre ainsi des segments insuffisamment desservis de l’économie.

        Quels sont les instruments disponibles ?

        Les instruments suivants sont disponibles au titre du projet « Zambia Agriculture Value Chain Facility » :

        FINANCEMENTS À LONG TERME

        Financements à long terme à des intermédiaires financiers s’engageant à mobiliser des fonds en faveur de PME admissibles.

        GARANTIES DE PORTEFEUILLE PARTIELLES

        Garanties de portefeuille partielles visant à fournir une protection contre le risque de crédit encouru sur des prêts admissibles consentis par des intermédiaires financiers.

        RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET ASSISTANCE TECHNIQUE

        Renforcement des capacités et assistance technique visant à renforcer la capacité des intermédiaires financiers à fournir des financements à long terme au secteur agricole et à soutenir des PME et des petits exploitants agricoles dans différents domaines.

         

         Complément d’information sur le soutien apporté au titre des instruments financiers (en anglais).

         

        Qui soutient le projet ?

        Le projet bénéficie de l’appui de la Banque européenne d’investissement et de la Commission européenne au titre de la Plateforme d’investissement pour l’Afrique.

        Quels sont les bénéficiaires ciblés ?

        L’initiative cible des PME situées en Zambie et liées aux chaînes de valeur de l’agroalimentaire et de l’aquaculture du pays.

        En partenariat avec

        European Commission

        Qui est susceptible de bénéficier d’un financement ?

        Si vous représentez une banque ou un intermédiaire financier en Zambie et que vous souhaitez participer au projet « Zambia Agriculture Value Chain Facility », veuillez nous contacter.

        Contacter la BEI  

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