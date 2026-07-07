En quoi consiste le projet « Kulima Access to Finance » ?
Le projet « Kulima Access to Finance » relève d’une initiative commune de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de la Commission européenne, au titre de la Plateforme d’investissement pour l’Afrique, visant à améliorer l’accès à des financements appropriés au Malawi, principalement pour les petites et moyennes entreprises (PME) opérant le long de la chaîne de valeur agricole.
Le projet permettra à des PME du secteur agroalimentaire d’intégrer des petits agriculteurs dans les chaînes de valeur agroalimentaires au Malawi. Les intermédiaires financiers participant au projet pourront également contribuer à des projets plus risqués et atteindre des segments économiques insuffisamment desservis.
Le projet est soutenu par la BEI et la Commission européenne.
Le projet « Kulima Access to Finance » s’inscrit dans un programme plus vaste de l’UE visant à soutenir le secteur agricole au Malawi.
Pour en savoir plus, consultez le site web de Kulima.
Quels sont les instruments disponibles ?
Les instruments suivants sont disponibles au titre du projet « Kulima Access to Finance » :
Prêts à des intermédiaires financiers qui s’engagent à les rétrocéder ensuite à des PME admissibles.
Protection contre le risque de crédit encouru sur des prêts admissibles consentis par des intermédiaires financiers.
Renforcement de la capacité des intermédiaires financiers à fournir des financements à long terme au secteur agricole et à soutenir des PME et des petits exploitants agricoles dans différents domaines.
Complément d’information sur le soutien apporté au titre des instruments financiers (en anglais).
Quels sont les bénéficiaires ciblés ?
L’initiative vise des PME établies au Malawi qui sont liées aux chaînes de valeur agroalimentaires du pays.
En partenariat avec
Projets
Cette initiative améliore l’accès aux financements pour les petites et moyennes entreprises du secteur agroalimentaire au Malawi.
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Comment obtenir un soutien en tant qu’institution financière ?
Si vous représentez une banque ou un intermédiaire financier au Malawi, contactez la BEI pour participer au projet « Kulima Access to Finance ».