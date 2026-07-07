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        Projet « Kulima Access to Finance »

        Améliorer l’accès aux financements pour les petites et moyennes entreprises du secteur agroalimentaire au Malawi

        En quoi consiste le projet « Kulima Access to Finance » ?

        Le projet « Kulima Access to Finance » relève d’une initiative commune de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de la Commission européenne, au titre de la Plateforme d’investissement pour l’Afrique, visant à améliorer l’accès à des financements appropriés au Malawi, principalement pour les petites et moyennes entreprises (PME) opérant le long de la chaîne de valeur agricole.

        Le projet permettra à des PME du secteur agroalimentaire d’intégrer des petits agriculteurs dans les chaînes de valeur agroalimentaires au Malawi. Les intermédiaires financiers participant au projet pourront également contribuer à des projets plus risqués et atteindre des segments économiques insuffisamment desservis.

        Le projet est soutenu par la BEI et la Commission européenne.

        Le projet « Kulima Access to Finance » s’inscrit dans un programme plus vaste de l’UE visant à soutenir le secteur agricole au Malawi.

        Pour en savoir plus, consultez le site web de Kulima.

         

        Quels sont les instruments disponibles ?

        Les instruments suivants sont disponibles au titre du projet « Kulima Access to Finance » :

        FINANCEMENTS À LONG TERME

        Prêts à des intermédiaires financiers qui s’engagent à les rétrocéder ensuite à des PME admissibles.

        GARANTIES DE PORTEFEUILLE PARTIELLES

        Protection contre le risque de crédit encouru sur des prêts admissibles consentis par des intermédiaires financiers.

        RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET ASSISTANCE TECHNIQUE

        Renforcement de la capacité des intermédiaires financiers à fournir des financements à long terme au secteur agricole et à soutenir des PME et des petits exploitants agricoles dans différents domaines.

         

         Complément d’information sur le soutien apporté au titre des instruments financiers (en anglais).

         

        Quels sont les bénéficiaires ciblés ?

        L’initiative vise des PME établies au Malawi qui sont liées aux chaînes de valeur agroalimentaires du pays.

        En partenariat avec

        European Commission

        Projets

        Cette initiative améliore l’accès aux financements pour les petites et moyennes entreprises du secteur agroalimentaire au Malawi.

        Investissements envisagés

        Projets financés

        À la une

        Malawi : coup de pouce aux entreprises agricoles dirigées par des femmes

        Au Malawi, en 2017, Joyce Banda a créé WiJays, une entreprise qui fabrique des détergents et des savons à partir de matières premières produites par des agricultrices locales. Sa société, qui pratique l’économie circulaire dans l’ensemble de sa chaîne de production et s’associe à des distributeurs et des supermarchés, a été lauréate du prix du jury lors d’une « nuit de l’argumentaire » organisée en juin 2023 à Mzuzu, une ville du nord du pays.

        Lors de cet événement, Joyce Banda a également fait une rencontre importante : sa nouvelle banque, First Capital Bank Malawi, qui l’a aidée à couvrir son besoin de devises pour investir dans de nouvelles machines et agrandir son usine.

        Découvrez son histoire  
        Shutterstock

        Comment obtenir un soutien en tant qu’institution financière ?

        Si vous représentez une banque ou un intermédiaire financier au Malawi, contactez la BEI pour participer au projet « Kulima Access to Finance ».

        Contacter la BEI  

        BEI Monde

        Depuis plus de 50 ans, la BEI fait office de banque de l’UE pour le développement international. Dans le monde entier, ses investissements déterminants contribuent à instaurer la stabilité, à promouvoir une croissance durable et à lutter contre les changements climatiques.

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