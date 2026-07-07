En quoi consiste le projet « Kulima Access to Finance » ?

Le projet « Kulima Access to Finance » relève d’une initiative commune de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de la Commission européenne, au titre de la Plateforme d’investissement pour l’Afrique, visant à améliorer l’accès à des financements appropriés au Malawi, principalement pour les petites et moyennes entreprises (PME) opérant le long de la chaîne de valeur agricole.

Le projet permettra à des PME du secteur agroalimentaire d’intégrer des petits agriculteurs dans les chaînes de valeur agroalimentaires au Malawi. Les intermédiaires financiers participant au projet pourront également contribuer à des projets plus risqués et atteindre des segments économiques insuffisamment desservis.

Le projet est soutenu par la BEI et la Commission européenne.

Le projet « Kulima Access to Finance » s’inscrit dans un programme plus vaste de l’UE visant à soutenir le secteur agricole au Malawi.

Pour en savoir plus, consultez le site web de Kulima.