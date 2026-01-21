Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Initiative ALEAC – Est

Soutenir les petites entreprises en Géorgie, en Moldavie et en Ukraine

L’Initiative Accord de libre-échange approfondi et complet (ALEAC) – Est apporte un soutien technique et financier ciblé aux petites et moyennes entreprises (PME). Cette initiative vise à :

  • renforcer la compétitivité,
  • moderniser les économies locales,
  • préserver l’emploi.

L’Initiative Accord de libre-échange approfondi et complet (ALEAC) – Est est accessible aux pays qui ont signé un accord d’association avec l’Union européenne, et notamment :

Fonctionnement

L’Initiative Accord de libre-échange approfondi et complet (ALEAC) – Est soutient la croissance économique et la création d’emplois dans les pays sélectionnés. Elle facilite l’accès aux financements en proposant de meilleures modalités et conditions de prêt. Elle met notamment à disposition des garanties de premières pertes sur des portefeuilles de PME, ce qui permet à des banques intermédiaires locales de prendre davantage de risques et d’atteindre des segments insuffisamment desservis de l’économie.

L’Initiative ALEAC – Est comprend les volets suivants :

custom-preview
European Union

EU4Business

L’Initiative Accord de libre-échange approfondi et complet (ALEAC) – Est s’inscrit dans le cadre élargi de l’initiative EU4Business de la Commission européenne qui rassemble des programmes financés par l’Union pour soutenir l’essor des PME et améliorer l’environnement économique dans les pays du Partenariat oriental.

À propos de EU4Business  

Comment obtenir un appui ?

Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.

Nous contacter  

BEI Monde

Depuis plus de 50 ans, la BEI fait office de banque de l’UE pour le développement international. Dans le monde entier, ses investissements déterminants contribuent à instaurer la stabilité, à promouvoir une croissance durable et à lutter contre les changements climatiques.

