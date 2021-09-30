La BEI, en tant que banque de l’UE, s’est félicitée de la visite qu’a effectué la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans plusieurs pays des Balkans occidentaux, où elle a réaffirmé le soutien de l’UE au processus d’élargissement et ses avantages pour les populations de la région. Se référant à cet événement, la vice-présidente de la BEI chargée des activités de la Banque en Serbie, Lilyana Pavlova, a souligné le soutien de son institution aux priorités de l’UE dans la région, dans le cadre de l’Équipe Europe.

« Des infrastructures de transport durables et moins polluantes sont essentielles au développement de la région des Balkans occidentaux. Elles constituent également une condition préalable à une intégration plus rapide dans l’UE et à l’alignement sur l’acquis communautaire et les normes de l’UE énoncés dans les stratégies de l’UE en matière de connectivité, d’environnement et de numérique. Dans le cadre de l’initiative Équipe Europe, la BEI est fière d’avoir contribué à une reprise plus rapide dans les Balkans occidentaux en honorant son engagement de 1,7 milliard d’EUR, tout en encourageant la transition écologique et numérique dans le domaine de la mobilité durable. Le plan économique et d’investissement de l’UE symbolise notre engagement à long terme en faveur d’une relance verte et d’une croissance durable et nous continuerons résolument à apporter notre soutien financier et économique au processus d’adhésion à l’UE et à l’amélioration des conditions de vie pour les citoyens de cette partie de l’Europe », a déclaré la vice-présidente Lilyana Pavlova.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a également souligné le rôle que jouera l’ambitieux plan économique et d’investissement de l’UE pour stimuler le développement socio-économique dans toute la région et contribuer à une plus forte intégration à l’Union européenne. La BEI, en tant que principal membre de l'Équipe Europe, soutiendra le déploiement de ce plan grâce à un soutien technique et financier non négligeable visant à générer près de 30 milliards d’EUR d’investissements.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen : « Nous devons surmonter la pandémie et stimuler la reprise économique. L’Union européenne a beaucoup investi pour faire face à l’urgence liée à la crise sanitaire, dans l’UE et dans les Balkans occidentaux. À cet égard, nous avons mobilisé 3,3 milliards d’EUR de soutien à la région. Cependant, surmonter l’impact de la pandémie ne constitue pas une étape suffisante en soi. Nous avons besoin d’investissements stratégiques qui assureront une reprise durable. C’est l’objectif de notre plan économique et d’investissement pour les Balkans occidentaux. Nous avons mis 9 milliards d’EUR sur la table. Mais c’est votre rôle qui compte : vous concevez les projets, vous proposez les projets arrivés à maturité et les projets de qualité. Grâce à cela, nous pouvons mobiliser ensemble 20 milliards d’EUR supplémentaires d’investissements, de sorte que l’enveloppe globale en faveur de la région s’élève à 30 milliards d’EUR. Et toutes ces mesures sont bonnes pour l’avenir. »

Au cours de sa visite, la présidente von der Leyen a participé au lancement d’un projet de construction ferroviaire sur le corridor X, auquel la BEI devrait prendre part en figurant parmi les principaux bailleurs de fonds. Cet axe ferroviaire permettra de passer à des options de transport plus durables et plus efficaces pour les voyageurs et les marchandises et contribuera à réduire la pollution atmosphérique. La présidente a également assisté à la signature du contrat de réfection du tronçon de l’autoroute de la paix reliant la Serbie à la côte adriatique en Albanie. Cette autoroute est jugée essentielle pour améliorer la coopération, la cohésion et le commerce dans la région. La BEI finance un tronçon clé de cette autoroute, entre Niš et Merdare, en accordant un prêt de 100 millions d’EUR, associé à une subvention de l’UE de 40 millions d’EUR. En Bosnie-Herzégovine, la présidente de la Commission européenne a également assisté à la cérémonie d’inauguration du pont de Svilaj, qui permettra d’accélérer les déplacements depuis et vers la Croatie. Ce pont fait partie du corridor paneuropéen Vc, qui est le projet routier le plus ambitieux de la région et a déjà bénéficié de plus d’un milliard d’EUR de financements de la BEI.

Depuis le début de ses opérations dans la région, la BEI a investi 5 milliards d’EUR dans le réseau de transport des Balkans occidentaux, en appuyant la modernisation et la sécurité des chemins de fer, des voies navigables, du trafic urbain et des réseaux routiers. Aux côtés de la Commission européenne et de ses partenaires locaux, la BEI renforcera son soutien afin d’aider la région à se doter d’un réseau de transport plus intelligent, plus durable et plus accessible, s’appuyant sur le numérique. Outre son soutien financier, la banque de l’UE fournit une assistance technique concernant la préparation, la supervision et la mise en œuvre des projets dans le cadre du programme Jaspers, mis en place conjointement par l'UE et la BEI dans la région depuis 2013.

La BEI est l’un des premiers bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux.

Active dans environ 160 pays, la Banque européenne d’investissement est le principal bailleur de fonds multilatéral au monde pour des projets à l’appui de l’action en faveur du climat. Elle a récemment adopté la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat pour l’aider à réaliser son ambitieux programme visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements qu’elle leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. De plus, dans le cadre de la Feuille de route, à compter de début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI seront alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.