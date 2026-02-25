Financement européen pour OQ Technology, pionnier luxembourgeois de la connectivité satellite-smartphone

EIB

Le luxembourgeois OQ Technology obtient un prêt d’amorçage-investissement de 25 millions d’euros de la BEI pour développer ses activités de recherche-développement pionnières dans le domaine des technologies de communication par satellite.

Le financement appuiera le déploiement d’un réseau de satellites en orbite basse, offrant une couverture 5G et une connectivité « direct-to-device » (D2D – appareil à appareil) pour l’internet des objets (IoT) et les smartphones.

Le financement de la BEI est appuyé par le programme InvestEU de la Commission européenne.

La Banque européenne d’investissement va accorder un prêt d’amorçage-investissement de 25 millions d’euros au fournisseur de connectivité par satellite OQ Technology, basé au Luxembourg. Ce financement, soutenu par le programme InvestEU de la Commission européenne, permettra d’appuyer les activités de recherche-développement menées actuellement dans le domaine des technologies de télécommunications par satellite en orbite basse, conformément aux normes internationales en matière de communications mobiles.

OQ Technology déploie une constellation souveraine de satellites afin d’assurer une connectivité par satellites abordable et fiable à l’Europe et aux régions mal desservies dans le monde. À cet effet, le financement de la BEI contribuera également à la mise au point et au lancement de plus de 20 satellites multibandes (bandes S et C) définis par logiciel qui fourniront des services « D2D » pour l’internet des objets et pour les smartphones.

Robert de Groot, vice-président de la BEI : « L’essor d’OQ Technology est révélateur du climat favorable aux start-up et aux entreprises en expansion qui règne au Luxembourg, l’un des pays les plus innovants d’Europe. En particulier lorsqu’il s’agit de développer une technologie spatiale européenne autonome, il est très important que des entreprises comme celles-ci puissent obtenir le financement dont elles ont besoin pour se développer, afin de garantir que leur technologie essentielle puisse rester et se développer dans l’Union européenne. C’est pourquoi des initiatives telles qu’InvestEU et le programme TechEU de la BEI, qui mettent des prêts d’amorçage-investissement à la disposition des entreprises innovantes en phase de croissance, sont essentiels au leadership technologique et à l’autonomie stratégique de l’Europe. »

Andrius Kubilius, commissaire européen à la défense et l’espace : « L’espace est un secteur en pleine croissance à l’échelle mondiale et OQ Technology est en première ligne. L’Europe doit tirer parti de cette croissance pour renforcer sa compétitivité, sa résilience et son autonomie. L’UE est résolue à favoriser une industrie spatiale florissante, l’accès aux financements à risque étant au cœur des efforts menés par le Groupe BEI. Les programmes InvestEU et CASSINI de l’UE, qui proposent des services dédiés au marché spatial, se sont révélés être des moteurs très efficaces de la commercialisation de l’espace. »

Lex Delles, ministre luxembourgeois de l’économie, des PME, de l’énergie et du tourisme : « Le secteur spatial fait partie intégrante du développement économique du Luxembourg depuis plus de 40 ans. Grâce à des technologies hautement innovantes, une base de recherche solide et une vision mondiale, le Luxembourg s’est imposé comme un acteur reconnu dans l’écosystème spatial européen. L’investissement de la BEI dans OQ Technology illustre clairement la capacité d’innovation et le dynamisme des entreprises spatiales luxembourgeoises. Le gouvernement continuera à soutenir activement cette dynamique. »

Omar Qaise, PDG et fondateur d’OQ Technology : « Ce financement de la Banque européenne d’investissement est une importante marque de confiance dans notre vision et notre technologie. Avec le soutien d’InvestEU, nous pouvons accélérer le déploiement de notre constellation de satellites en orbite basse et promouvoir les premiers services commerciaux mis à disposition en Europe en matière de connectivité 5G D2D pour l’internet des objets et les smartphones (SMS, appels vocaux) depuis l’espace. Ce financement nous permettra d’intensifier nos efforts en matière de recherche-développement, d’achever notre constellation initiale et de fournir une connectivité abordable, sécurisée et normalisé aux autorités publiques, aux entreprises et aux communautés des régions éloignées et mal desservies du monde entier, tout en renforçant le leadership de l’Europe dans le domaine des réseaux non terrestres et dans le secteur du nouvel espace. »

En 2019, OQ Technology a été le premier opérateur satellite au monde à présenter une connexion IoT cellulaire depuis l’espace et, plus récemment, en 2025, il a été le premier opérateur satellite européen à réaliser la démonstration d’une transmission D2D de messages d’urgence vers des smartphones non modifiés.

Sur le plan technique, la constellation d’OQ Technology est destinée à fournir une couverture 5G aux appareils IoT cellulaires et aux smartphones non modifiés (iPhone, Samsung, Google Pixel) au moyen de technologies normalisées 3GPP (3rd Generation Partnership Project) NB-IoT (Narrowband Internet of Things) et 5G NR (New Radio) NTN via une constellation de petits satellites en orbite basse. Cette solution cible les zones rurales et isolées non desservies par les réseaux terrestres et est idéale pour les applications IoT à faible puissance et faible débit de données. De plus, les réseaux NB-IoT et 5G NR satellitaires d’OQ Technology offrent une couche supplémentaire de connectivité résiliente et redondante qui protège les opérations contre les perturbations des réseaux terrestres causées par des catastrophes naturelles ou des attaques malveillantes, le tout au sein d’une infrastructure spatiale et terrestre européenne entièrement souveraine.

Le prêt d’amorçage-investissement de la BEI permettra à OQ Technology de repousser les limites et d’accélérer la réalisation de ses activités de recherche-développement, ainsi que le déploiement de son réseau de connectivité spatiale.

Informations générales

Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE et l’une des plus grandes banques multilatérales de développement au monde. En 2025, il a signé 100 milliards d’euros de nouveaux financements et missions de conseil à l’appui de plus de 870 projets à fort impact relevant de huit grandes priorités qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion territoriale, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, des partenariats mondiaux solides et l’union de l’épargne et des investissements. Outre les prêts à long terme destinés aux grandes infrastructures, le Groupe BEI mobilise des investissements privés en faveur d’entreprises et de projets innovants à haut risque, en jouant un rôle croissant sur les marchés européens des prêts d’amorçage-investissement, du capital-risque, des garanties et de la titrisation. En 2025, le Groupe BEI a investi plus de 180 millions d’euros dans des projets au Luxembourg.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour appuyer une économie durable. Il permet de générer des investissements supplémentaires alignés sur les priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe, la transition numérique et le soutien aux petites et moyennes entreprises. InvestEU réunit sous une même structure tous les instruments financiers de l’UE, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus souple. Les trois composantes du programme sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros. Cette garantie augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

OQ Technology est un opérateur de satellites basé au Luxembourg, pionnier de la connectivité 5G Non-Terrestrial Network (NTN) via son réseau mondial de satellites D2D (direct-to-device). L’entreprise est la première en Europe à exploiter une constellation de satellites en orbite basse dédiée aux services D2D, utilisant ses droits d’utilisation du spectre en bande S MSS de 60 MHz pour fournir une connectivité sécurisée, transparente et normalisée aux smartphones et appareils IoT non modifiés.

OQ Technology comble le fossé entre les réseaux mobiles terrestres et spatiaux, permettant des communications 5G NTN en temps réel et conformes à la norme 3GPP à destination des autorités publiques, des entreprises et des consommateurs du monde entier.