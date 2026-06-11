Le Groupe BEI approuve 7,9 milliards d’euros de financements pour stimuler l’innovation, la durabilité et les partenariats mondiaux

European Investment Bank

Les Conseils d’administration de la BEI et du FEI autorisent 7,9 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de l’innovation, de l’eau, de l’énergie propre et des transports.

Les opérations approuvées comprennent 3 milliards d’euros destinés à des projets visant à faire progresser le leadership technologique de l’Europe, de l’intelligence artificielle et des technologies de rupture (« deep tech ») à la connectivité numérique et aux sciences de la vie.

Des projets en Ukraine et en Côte d’Ivoire ont également été approuvés, renforçant ainsi des partenariats solides à l’échelle mondiale.

Les Conseils d’administration du Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) ont approuvé 7,9 milliards d’euros de nouveaux financements destinés à renforcer le leadership technologique, les infrastructures critiques et les partenariats mondiaux de l’Europe.

Ces opérations prévoient notamment l’octroi de 3 milliards d’euros au titre de TechEU pour étendre la connectivité à haut débit et faire avancer la recherche-développement dans le secteur pharmaceutique en Allemagne. Les nouveaux financements serviront également à soutenir des investissements dans l’éclairage économe en énergie et intelligent aux Pays-Bas, ainsi que dans les sciences de la vie, notamment les biotechnologies, dans l’ensemble de l’Union européenne.

En outre, le Conseil d’administration du Fonds européen d’investissement (FEI) a approuvé un soutien à des accords d’apports de fonds propres appuyant des fonds établis dans l’UE et axés sur l’intelligence artificielle et les technologies de rupture (« deep tech »).

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI : « Les projets approuvés cette semaine soutiennent des investissements qui permettront de bâtir la sécurité et la prospérité de demain. Nous donnons aux innovatrices et innovateurs les moyens de changer d’échelle, de rivaliser à l’échelle mondiale et de préserver l’avance technologique de l’Europe. »

Le Conseil d’administration de la BEI a également autorisé le financement de projets en France dans les domaines de la gestion de l’eau, des infrastructures sociales et des transports durables, notamment pour de nouveaux trains et autobus. Il a aussi approuvé des projets portant sur de nouvelles écoles en Finlande, des logements abordables en Slovénie, le financement d’entreprises en Italie et l’énergie éolienne en Pologne.

Le Conseil d’administration du FEI a donné son accord pour une série d’investissements à l’appui du secteur de la santé, de l’énergie propre, de l’économie circulaire et de la compétitivité des entreprises dans toute l’Europe.

Ukraine

Au-delà de l’UE, le Conseil d’administration de la BEI a approuvé des financements destinés au secteur privé et à la reconstruction en Ukraine. Ils bénéficieront aux énergies renouvelables, aux transports, aux infrastructures numériques et aux entreprises du pays. L’Ukraine demeure une priorité majeure pour le Groupe BEI, qui contribue à renforcer la résilience du pays grâce à son action à l’appui des services essentiels et de l’économie.

Des partenariats mondiaux solides

D’autres opérations en dehors de l’UE comprennent des financements en faveur d’entreprises tout au long des chaînes de valeur du cacao en Côte d’Ivoire et de la réhabilitation de routes le long du corridor de transport transcaspien au Kazakhstan.

Ces projets favorisent des partenariats solides et contribuent à faire entendre la voix de l’Europe dans le monde, à l’appui de la stratégie « Global Gateway » de l’UE.

Séance annuelle du Conseil des gouverneurs

Ces nouvelles décisions de financement interviennent la veille de la réunion annuelle du Conseil des gouverneurs du Groupe BEI à Luxembourg, qui rassemble les ministres des finances de l’UE. Il est prévu d’y examiner les moyens par lesquels le Groupe BEI peut continuer à faire progresser les priorités de l’UE.

Informations générales

Groupe BEI

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE et l’une des plus grandes banques multilatérales de développement au monde. En 2025, il a signé 100 milliards d’euros de nouveaux financements et missions de conseil à l’appui de plus de 870 projets à fort impact relevant de huit grandes priorités qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion territoriale, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, des partenariats mondiaux solides et l’union de l’épargne et des investissements. Outre les prêts à long terme destinés aux grandes infrastructures, le Groupe BEI mobilise des investissements privés en faveur d’entreprises et de projets innovants à haut risque, en jouant un rôle croissant sur les marchés européens des prêts d’amorçage-investissement, du capital-risque, des garanties et de la titrisation.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) est la filiale au sein du Groupe BEI spécialisée dans les apports de garanties et de fonds propres et les titrisations destinés à améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises et les jeunes pousses dans toute l’Europe. Intervenant en tant qu’investisseur de référence, par l’intermédiaire de son vaste réseau de banques et fonds d’investissement partenaires, le FEI mobilise des investissements privés et contribue au développement de l’écosystème des fonds de capital-risque afin de soutenir les entreprises européennes innovantes.

En 2023, le FEI a lancé aux côtés de six États membres de l’UE (France, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique et Pays-Bas) l’initiative Champions technologiques européens, un fonds de fonds conçu pour accompagner le passage à l’échelle de jeunes entreprises innovantes. Cette initiative a permis à ce jour la création de 15 mégafonds de capital-risque européens et le passage à l’échelle de 45 entreprises, dont 12 licornes (entreprises dont la valorisation atteint plus de 1 milliard d’euros).

Les services de média pourront trouver ici des photos des membres de la direction et du siège du Groupe BEI, ses logos ainsi que des vidéos B-roll.