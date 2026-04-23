Le Groupe BEI accélère l’engagement de l’Europe en faveur des énergies propres dans le cadre d’un nouveau financement de 10 milliards d’euros

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Les Conseils d’administration du Groupe BEI approuvent une enveloppe de 2 milliards d’euros destinée à renforcer l’autonomie énergétique de l’Europe.

L’accent est mis sur les énergies renouvelables, les économies d’énergie et la modernisation des réseaux.

Fonds européen d’investissement mobilise davantage de financements en faveur du leadership technologique et de la compétitivité de l’Europe.

Les Conseils d’administration du Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) ont approuvé un financement total de 10 milliards d’euros, dont près de 2 milliards d’euros pour des initiatives visant à accroître les investissements de l’Europe dans les énergies propres, à garantir l’accessibilité et à renforcer la compétitivité.

Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé des prêts destinés à soutenir la production d’énergie éolienne en mer en Allemagne et d’énergie solaire en Italie, ainsi que l’utilisation accélérée des énergies renouvelables par les entreprises autrichiennes. Le financement porte également sur l’amélioration de l’efficacité énergétique des systèmes de chauffage en Lettonie et des mises à niveau du réseau néerlandais qui augmenteront la capacité dans le domaine des énergies renouvelables et élargiront les possibilités de recharge pour les véhicules électriques.

L’augmentation du recours aux énergies propres et la recherche d’économies d’énergie dans l’Union européenne interviennent dans un contexte de resserrement de l’offre sur fond de tensions au Moyen-Orient et alors que la guerre contre l’Ukraine menée par la Russie est entrée dans sa cinquième année.

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI : « Il y a une leçon claire à tirer de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et du conflit au Moyen-Orient : l’Europe doit se libérer de sa dépendance à l’égard des combustibles fossiles. Les investissements approuvés aujourd’hui confirment l’engagement du Groupe BEI à mener à bien la transition énergétique et à renforcer l’autonomie stratégique de l’Europe. »

Le nouveau concours de la BEI appuie les grandes priorités de l’Union européenne ainsi que la stratégie d’investissement de la Commission européenne en faveur des énergies propres, depuis mars 2026, et le plan AccelerateEU, rendu public cette semaine. Dans le cadre de ces deux initiatives, le Groupe BEI collaborera avec la Commission européenne pour accélérer la transition de l’Europe des combustibles fossiles aux énergies propres.

Soutien aux priorités de l’UE sur l’ensemble du continent

En outre, 8 milliards d’euros de nouveaux financements couvriront des projets dans les domaines de l’aménagement urbain, de la compétitivité des entreprises ainsi que du transport ferroviaire et routier. Le Conseil d’administration de la BEI a accepté de financer des projets concernant la régénération urbaine en Belgique, la construction ou la modernisation de routes en Roumanie et des investissements d’entreprises en Bulgarie, en Italie et en Espagne.

Le Conseil d’administration du Fonds européen d’investissement (FEI) a pour sa part approuvé de nouveaux accords de garantie et de titrisation visant à débloquer des financements pour les entreprises européennes, renforçant ainsi la compétitivité et le passage au numérique. Le FEI soutient également de nouveaux investissements en fonds propres, notamment dans des fonds axés sur la sécurité et la défense, l’énergie et l’égalité de genre. En outre, il a approuvé, au titre de TechEU, huit opérations qui élargiront le financement en faveur des innovateurs européens.

Partenariats mondiaux solides

Au-delà de l’UE, la BEI a approuvé des financements pour les entreprises agricoles au Bénin ainsi que pour l’extension de l’accès à l’internet haut débit dans toute l’Afrique subsaharienne. Ces initiatives contribuent à la stratégie « Global Gateway » de l’UE, qui favorise des partenariats mondiaux solides et fait entendre la voix de l’Europe dans le monde.

Informations générales

Groupe BEI

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne (UE), est le bras financier de l’UE et l’une des plus grandes banques multilatérales de développement au monde. En 2025, il a signé 100 milliards d’euros de nouveaux financements et missions de conseil à l’appui de plus de 870 projets à fort impact relevant de huit grandes priorités qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion territoriale, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, des partenariats mondiaux solides et l’union de l’épargne et des investissements. Outre les prêts à long terme destinés aux grandes infrastructures, le Groupe BEI mobilise des investissements privés en faveur d’entreprises et de projets innovants à haut risque, en jouant un rôle croissant sur les marchés européens des prêts d’amorçage-investissement, du capital-risque, des garanties et de la titrisation.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) est la filiale du Groupe BEI spécialisée dans les apports de garanties et de fonds propres destinés à améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises et les jeunes pousses (« start-up ») dans toute l’Europe. Intervenant en tant qu’investisseur de référence, par l’intermédiaire de son vaste réseau de banques et fonds d’investissement partenaires, le FEI mobilise des investissements privés et contribue au développement de l’écosystème des fonds de capital-risque afin de soutenir les entreprises européennes innovantes.

En 2023, le FEI a lancé aux côtés de six États membres de l’UE (France, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique et Pays-Bas) l’initiative Champions technologiques européens, un fonds de fonds conçu pour accompagner le passage à l’échelle de jeunes pousses innovantes. Cette initiative a permis à ce jour la création de 14 mégafonds de capital-risque européens et le passage à l’échelle de 43 entreprises, dont 11 licornes (entreprises dont la valorisation atteint plus de 1 milliard d’euros).

Des photos des représentants du Groupe BEI et de son siège, ses logos ainsi que des vidéos B-roll à l’usage des médias sont disponibles ici.