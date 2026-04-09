Le Groupe BEI aux réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale : renforcer les partenariats pour la stabilité mondiale et la croissance durable

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Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, conduira une délégation à la rencontre des autres banques multilatérales de développement et de partenaires mondiaux à Washington DC.

La Banque européenne d’investissement (BEI) soutient de nouveaux accords visant à renforcer la coopération avec les autres banques multilatérales de développement pour plus de stabilité financière.

Les annonces porteront également sur de nouveaux investissements aux côtés de partenaires pour des projets ayant trait à l’eau et à la santé dans le monde.

Une délégation du Groupe BEI menée par la présidente Nadia Calviño et le vice-président Ambroise Fayolle participera aux réunions de printemps 2026 du Fonds monétaire international et du Groupe de la Banque mondiale, qui se tiendront la semaine prochaine à Washington DC. La délégation y rencontrera des partenaires clés du développement international et de la finance, pour faire progresser des solutions qui contribuent à la stabilité financière ainsi qu’à la durabilité et à la croissance à plus long terme.

Les discussions et les annonces porteront également sur l’établissement de partenariats solides et l’intensification de la coopération au sein de la famille des banques multilatérales de développement en cette période d’incertitude mondiale.

En amont des réunions de printemps, Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, a déclaré : « Dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques et l’incertitude, des partenariats solides sont plus importants que jamais. Ces réunions sont l’occasion de renforcer notre collaboration en tant que banques multilatérales de développement pour contribuer à la mise en place d’un filet de sécurité mondial. En unissant nos forces, en travaillant en tant que système et à grande échelle, nous pouvons contribuer à assurer la stabilité financière et la résilience. Nos partenaires peuvent compter sur le Groupe BEI, bras financier de l’Union européenne, dans cet effort collectif. »

En marge des réunions de printemps, la BEI devrait annoncer :

la participation à « Water Forward », une nouvelle initiative mondiale destinée à renforcer la sécurité hydrique ;

un nouveau soutien de l’Union européenne à la résilience sanitaire de l’Afrique et à sa capacité de fabrication de vaccins ;

le renforcement de la coopération avec les autres banques multilatérales de développement.

Le 15 avril, la présidente de la BEI participera à la neuvième table ronde ministérielle sur le soutien à l’Ukraine. La BEI, principale partenaire d’investissement de l’État ukrainien, a déployé un volume de financement record en Ukraine l’année dernière, en mettant tout particulièrement l’accent sur la sécurité énergétique et la résilience.

La présidente Calviño participera également à plusieurs événements et discussions stratégiques, notamment :

Investing in a shared future – Entretien avec Nadia Calviño, présidente de la BEI

Organisation par Brookings

Lundi 13 avril, 15 h 30 - 16 h 30 (GMT-4)

Financing Europe’s priorities in a time of uncertainty – Entretien avec Nadia Calviño, présidente de la BEI

Organisation par l’Atlantic Council

Mardi 14 avril, 16 h 15 - 16 h 45 (GMT-4)

The Power Brokers of Development Finance

Devex Impact House – The Capital Summit

Jeudi 16 avril, 10 h 10 - 10 h 20 (GMT-4)

Pour en savoir plus sur la participation du Groupe BEI aux réunions de printemps FMI/Banque mondiale :

La BEI aux réunions de printemps 2026 du Groupe de la Banque mondiale et du FMI

Pour les demandes d’entretien et les questions des médias, veuillez joindre la personne désignée pour les contacts avec la presse ci-dessous.

Informations générales

Groupe BEI

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne (UE), est le bras financier de l’UE. Actif dans plus de 160 pays, il est l’une des plus grandes banques multilatérales de développement au monde. À l’extérieur de l’Union européenne, le Groupe BEI s’attache à accroître l’impact de partenariats internationaux mutuellement bénéfiques et est un partenaire clé de la stratégie « Global Gateway » de l’UE. En 2025, le Groupe BEI a signé 100 milliards d’euros de nouveaux financements et missions de conseil à l’appui de plus de 870 projets à fort impact relevant de huit grandes priorités qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE.

Outre les prêts à long terme destinés aux grandes infrastructures, le Groupe BEI mobilise des investissements privés en faveur d’entreprises et de projets innovants à haut risque, en jouant un rôle croissant sur les marchés européens des prêts d’amorçage-investissement, du capital-risque, des garanties et de la titrisation. Le Fonds européen d’investissement (FEI) est la filiale au sein du Groupe BEI spécialisée dans les apports de garanties et de fonds propres destinés à améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises et les jeunes pousses dans toute l’Europe.

Des photos des représentants du Groupe BEI et de son siège, ses logos ainsi que des vidéos B-roll à l’usage des médias sont disponibles ici.