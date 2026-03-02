La BEI et le Canada unissent leurs forces pour renforcer la résilience dans le domaine des matières premières critiques

EIB

La Banque européenne d’investissement et le gouvernement du Canada signent une lettre d’intention afin d’examiner les possibilités de coopération future dans le domaine des matières premières critiques.

L’accord ouvre la voie à des discussions sur les modalités institutionnelles qui permettraient à la BEI d’opérer au Canada, conformément au partenariat stratégique UE-Canada sur les matières premières.

Les opérations potentielles de la BEI au Canada soutiendraient des chaînes d’approvisionnement sûres, durables et diversifiées, essentielles aux transitions écologique et numérique de l’Europe.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et le gouvernement du Canada ont franchi une étape décisive vers un renforcement de la coopération dans le domaine des matières premières critiques. Lors de l’édition 2026 de la conférence PDAC à Toronto, les deux partenaires ont signé une lettre d’intention non contraignante, marquant ainsi leur volonté d’intensifier leur coopération en vue de garantir des chaînes d’approvisionnement fiables et durables pour les minéraux et les métaux qui soutiennent les transitions écologique et numérique, l’innovation ainsi que la sécurité et la défense.

La lettre d’intention s’appuie sur le partenariat stratégique UE-Canada sur les matières premières et reflète le nouvel élan donné à la coopération UE-Canada en matière d’action pour le climat, de sécurité énergétique, d’innovation et de résilience économique. Elle s’inscrit également dans le prolongement de la déclaration conjointe UE–Canada sur les minéraux critiques, signée par Tim Hodgson, ministre canadien de l’énergie et des ressources naturelles, et Stéphane Séjourné, vice-président exécutif de la Commission européenne chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle, également à l’occasion de la conférence PDAC de 2026.

Le Canada et l’Union européenne entretiennent de longue date un partenariat fondé sur des valeurs partagées. Comptant parmi les principaux producteurs mondiaux de minéraux critiques, et figurant parmi les plus responsables, le Canada dispose de vastes réserves, d’une expertise reconnue en matière d’exploitation minière et de normes environnementales et sociales rigoureuses. Ces caractéristiques en font un allié naturel pour l’UE, laquelle s’efforce de diversifier et de sécuriser ses chaînes d’approvisionnement en matières premières critiques, de réduire ses dépendances stratégiques et de renforcer sa sécurité économique.

Un renforcement de la coopération UE-Canada contribuera à garantir que les technologies clés – des solutions d’énergie propre et outils numériques aux systèmes de sécurité avancés – restent fiables et à des prix compétitifs pour les fabricants et les ménages des deux côtés de l’Atlantique.

Nicola Beer, vice-présidente de la BEI : « Le Canada partage l’ambition de l’Europe de renforcer des chaînes d’approvisionnement sûres et durables pour les matières premières critiques. » Cette lettre d’intention constitue une étape importante vers une coopération plus étroite. Notre objectif est d’améliorer les conditions du marché au bénéfice aussi bien de producteurs responsables que d’acheteurs fiables. Avec le Canada, nous voulons transformer nos principes communs en modalités concrètes qui réduisent les risques, soutiennent l’innovation – de l’exploration et de l’extraction à la transformation, au recyclage et à la substitution – et contribuent à mobiliser des investissements privés en faveur de projets de haut niveau. »

Tim Hodgson, ministre canadien de l’énergie et des ressources naturelles : « Le Canada et l’Union européenne partagent une ambition claire : mettre en place des chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques sûres, responsables et résilientes, sur lesquelles nos économies, nos travailleurs et nos industries de défense peuvent compter. Cette lettre d’intention appuie des investissements qui permettent d’acheminer vers les marchés mondiaux des minéraux issus d’un approvisionnement responsable, tout en créant des emplois de qualité et des perspectives à long terme pour les Canadiens. »

Stéphane Séjourné, vice-président exécutif chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle : « À l’heure où la concurrence géopolitique s’intensifie, l’Europe doit assumer davantage de responsabilités pour assurer sa sécurité économique. En approfondissant notre partenariat avec le Canada sur les matières premières critiques, nous renforçons notre autonomie stratégique, réduisons nos dépendances critiques et sécurisons des chaînes d’approvisionnement résilientes avec des alliés de confiance. »

Même si la lettre d’intention ne crée aucun engagement financier pour l’une ou l’autre partie, elle permet à la BEI et au gouvernement du Canada d’engager des discussions sur les modalités institutionnelles nécessaires pour que la Banque puisse opérer dans le pays. De telles modalités constituent une condition préalable standard pour les activités de la BEI en dehors de l’Union européenne. Cette initiative s’inscrit également dans des efforts plus larges visant à approfondir la coopération avec des partenaires de confiance, partageant les mêmes valeurs, sur des priorités communes en matière de sécurité économique.

S’il était mis en place, ce cadre permettrait à la BEI de soutenir des projets couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur des matières premières critiques – de l’exploration et de l’extraction à la transformation, au recyclage et à l’innovation – pour autant qu’ils servent les objectifs stratégiques de l’UE et respectent des normes environnementales et sociales élevées. Le partenariat profiterait également aux entreprises européennes actives dans les secteurs minier et technologique au Canada, dont beaucoup y opèrent déjà et fournissent des équipements, des technologies et des services.

