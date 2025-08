Espagne : la BEI prête 100 millions d’euros à l’ICF pour soutenir les investissements des PME favorisant le développement durable, l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets

EIB

Il s’agit de la première tranche d’un prêt approuvé de 200 millions d’euros au total.

Ce prêt étoffera l’offre de financements disponibles pour les PME qui souhaitent investir notamment dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, les véhicules électriques ou la gestion des déchets.

L’accord de prêt répond aux priorités stratégiques de la BEI en matière d’action pour le climat et de durabilité environnementale, tout en soutenant les PME et les entreprises de taille intermédiaire.

L’accord permettra à l’ICF d’accroître l’offre de nouveaux financements disponibles afin que les PME, qui constituent un élément fondamental du tissu productif, puissent effectuer des investissements accélérant leur transition écologique et contribuant à une économie plus durable et plus compétitive. Il sera notamment possible de financer des projets dans les domaines des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, des investissements liés aux véhicules électriques, des initiatives d’économie circulaire ou des dispositifs de gestion efficace et durable des déchets.

Gilles Badot, directeur des opérations de la BEI pour le secteur public dans l’UE : « Ce prêt aidera les petites et moyennes entreprises qui s’engagent en faveur de la durabilité et de l’efficacité énergétique à accéder à de nouveaux financements. Nous sommes très heureux de nous associer à nouveau à l’ICF pour promouvoir – grâce à une collaboration entre institutions financières publiques – la transition écologique de ces entreprises stratégiques pour notre économie, ainsi que leur évolution vers un modèle plus durable. »

Vanessa Servera, présidente-directrice générale de l’ICF : « Grâce au soutien de la BEI, nous offrirons aux PME catalanes de meilleures conditions de financement pour mener à bien des projets et des investissements qui contribuent directement à la réalisation des objectifs climatiques, tout en stimulant leur compétitivité. Les petites et moyennes entreprises sont essentielles à notre économie et, par conséquent, l’ICF veut être un allié stratégique de leur transition vers un modèle plus durable et plus responsable. »

Cet accord avec l’ICF souligne l’engagement du Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale, ainsi que du soutien aux petites et moyennes entreprises, qui figurent parmi les priorités stratégiques du Groupe définies dans sa Feuille de route stratégique pour la période 2024-2027.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, la BEI finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé de nouveaux financements pour près de 89 milliards d’euros à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’adaptation aux changements climatiques et à l’atténuation de leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

En Espagne, en 2024, le Groupe BEI a signé 12,3 milliards d’euros de nouveaux financements pour plus de 100 projets à fort impact, contribuant ainsi à stimuler la double transition écologique et numérique du pays et à favoriser la croissance économique, la compétitivité et l’amélioration des services à la population.

ICF

L’ICF, la banque publique de promotion économique de la Catalogne, a financé 37 000 clients à hauteur de 16 milliards d’euros depuis sa création il y a 40 ans. Sa principale mission est de promouvoir le financement du tissu d’entreprises afin de contribuer à la croissance, à l’innovation et à la viabilité de l’économie catalane. L’ICF complète le secteur privé en offrant un large éventail de solutions de financement axées sur les prêts, les garanties et les investissements en capital-risque. Depuis 2014, il fait partie de l’Association européenne des banques publiques (AEBP) qui regroupe la plupart des banques et institutions financières publiques opérant en Europe.