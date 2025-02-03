Espagne : la BEI prête 35 millions d’euros à GreenLight Biosciences pour investir dans la recherche et la production de pesticides biologiques à base d’ARN

EIB

GreenLight Biosciences est une entreprise pionnière qui applique la technologie ARN à des fins agricoles et spécifiquement à la lutte contre les nuisibles.

Les produits innovants de bioprotection à base d’ARN, utilisés dans les traitements phytosanitaires, constituent une alternative aux pesticides chimiques traditionnels, appuyant une agriculture régénératrice et la conservation de la biodiversité.

L’accord de prêt contribue à la priorité stratégique du Groupe BEI consistant à proposer des financements innovants en faveur de l’agriculture et de la bioéconomie.

Ce financement bénéficie de l’appui d’InvestEU, un programme de l’UE qui vise à mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements d’ici à 2027.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un prêt d’un montant maximal de 35 millions d’euros en faveur de GreenLight Biosciences España pour soutenir la recherche et la production de solutions de bioprotection reposant sur l’acide ribonucléique interférent (ARNi). Les solutions de bioprotection à base d’ARNi constituent une alternative durable aux pesticides chimiques traditionnels et présentent des avantages pour la biodiversité étant donné leur incidence faible ou nulle sur les abeilles mellifères ou les insectes naturellement présents, ou encore les sols.

Le prêt de la BEI soutiendra les programmes de recherche-développement et innovation de GreenLight Biosciences ayant pour objet la recherche, l’enregistrement et la production d’une gamme de dix produits qui seront lancés dans l’Union européenne pour des applications phytosanitaires et de préservation des abeilles. Ces produits visent notamment à lutter contre la peste de la pomme de terre, les champignons affectant le raisin et d’autres fruits et légumes, ainsi qu’à protéger les abeilles mellifères. Ce prêt financera également le centre de recherche et d’innovation de GreenLight Biosciences à Séville, en Espagne.

Les solutions phytosanitaires à base d’ARNi ciblent des espèces de façon sélective et se dégradent rapidement sans laisser de trace dans l’environnement, offrant une alternative écologique aux traitements agrochimiques dangereux pour lesquels il est urgent de trouver des substituts appropriés en raison des conséquences importantes de ces produits chimiques sur la santé et l’environnement. En outre, l’ARNi offre un nouveau mode d’action au secteur agricole confronté à un nombre croissant de cas de résistance et de retraits de pesticides actifs au sein de l’Union européenne.

« Nous sommes très heureux de nous associer à GreenLight Biosciences pour soutenir des solutions à base d’ARN venant remplacer des pesticides chimiques. L’accord signé illustre parfaitement la manière dont la BEI renforce son soutien à la bioéconomie et à l’agriculture, en encourageant les pratiques agricoles durables et en stimulant l’innovation tout au long de la chaîne de valeur agricole », a déclaré Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI.

Le prêt de la BEI est garanti par InvestEU, le programme phare de l’UE visant à mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires provenant des secteurs public et privé pour soutenir la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE au cours de la période 2021-2027. L’opération contribue à la priorité stratégique du Groupe BEI consistant à proposer des financements innovants en faveur de l’agriculture et de la bioéconomie.

« Chez GreenLight Biosciences, nous pensons qu’il est essentiel de fournir aux agriculteurs des solutions fondées sur la nature pour lutter contre les nuisibles et construire une chaîne d’approvisionnement alimentaire plus durable et plus résiliente. Notre plateforme de production est non seulement respectueuse de l’environnement, mais offre également au secteur agricole une alternative efficace et sûre aux pesticides traditionnels », a affirmé Marta Ortega-Valle, cofondatrice et directrice de la stratégie de GreenLight Biosciences. « Grâce au soutien de la Banque européenne d’investissement, nous pouvons intensifier nos efforts pour mettre ces solutions innovantes à la disposition des agriculteurs de toute l’Europe. »

Soutien du Groupe BEI à l’agriculture et à la bioéconomie

L’agriculture et la bioéconomie sont des moteurs importants de la croissance économique dans les régions rurales et côtières du monde. Elles jouent un rôle essentiel pour assurer la sécurité alimentaire, une nourriture saine et une résilience face aux changements climatiques. Dans de nombreux pays du monde, elles sont au cœur de l’entrepreneuriat local, de l’emploi et du développement social.

Au sein du Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), nous finançons des projets couvrant les chaînes de valeur de l’agriculture, de la pêche, de l’alimentation et de la sylviculture, en mettant l’accent sur la qualité et la sécurité alimentaires, le développement rural durable, la production respectueuse du climat, l’innovation et l’utilisation efficace des ressources. Nous favorisons une utilisation innovante et durable des bioressources, indispensable pour rendre l’économie plus verte.

Le Groupe BEI a tout récemment annoncé une enveloppe de 3 milliards d’euros en faveur de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche dans toute l’Europe, ainsi que des mesures visant à renforcer l’assurance agricole. Les prêts du Groupe BEI seront complétés par des contributions d’autres institutions financières participantes, pour débloquer près de 8,4 milliards d’euros d’investissements à long terme en faveur du secteur de la bioéconomie.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements qui concourent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant des volumes importants de fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmente leur capacité de prise de risques et est en mesure de mobiliser au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

GreenLight Biosciences

GreenLight Biosciences est une entreprise cheffe de file dans le domaine des produits de bioprotection de nouvelle génération, s’inspirant de la nature pour créer un monde où les plantes, les personnes et la planète peuvent s’épanouir ensemble. L’entreprise met au point, fabrique et commercialise des solutions agricoles très efficaces, respectueuses de l’environnement et faciles à utiliser pour les agriculteurs et les apiculteurs. Elle propose notamment des produits à base d’ARN pour protéger les abeilles mellifères et une série de fruits et légumes. La plateforme GreenLight lui permet de mener des recherches, puis de concevoir et de fabriquer des solutions concernant de nombreuses catégories de produits, notamment des insecticides, des fongicides et des herbicides.