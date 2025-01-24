Le MES et la BEI signent un protocole d’accord

©Liam McEvoy/ EIB

Le Mécanisme européen de stabilité (MES) et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont signé ce jour un protocole d’accord. Celui-ci a pour objectif général de renforcer et d’améliorer encore la collaboration et le partenariat bilatéraux entre les deux institutions, ainsi que de développer, de consolider et de définir leur coopération mutuelle.

« Le protocole d’accord signé aujourd’hui ouvre un nouveau chapitre de notre collaboration. Il s’appuie sur le partenariat noué dès les débuts du FESF en 2010, lorsque la BEI a apporté un soutien précieux à la mise en place de nos opérations. La BEI est une organisation très similaire à la nôtre à bien des égards, et nous nous réjouissons à la perspective d’approfondir notre coopération fructueuse. Nos deux institutions étant basées à Luxembourg, il y a lieu de tirer parti de notre proximité pour travailler en étroite collaboration à l’appui de la résilience économique et de la croissance en Europe », a déclaré Pierre Gramegna, directeur général du MES.

« La BEI et le MES sont de formidables instruments de soutien à la sécurité économique et à la prospérité future de l’Europe. Ils jouissent d’une réputation sans égale sur les marchés internationaux des capitaux, d’où la pertinence de l’union de leurs forces, et complètent la puissance d’intervention combinée des membres de notre Union. Nous sommes ravis de formaliser notre partenariat de longue date au moyen de ce protocole d’accord », a déclaré Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI.

Le protocole d’accord énumère trois domaines de collaboration potentielle entre le MES et la BEI : i) le dialogue et la coopération sur le plan stratégique et opérationnel, y compris l’échange d’informations et le partage de connaissances ; ii) l’organisation d’événements conjoints ; et iii) les échanges de personnel.

Le texte renforce la collaboration mise en place entre le MES (et son prédécesseur le FESF) et la BEI, qui a été formalisée à l’origine par un accord de niveau de service en 2010 puis renforcée par un accord de coopération en 2013. Signé pour une période initiale de cinq ans, il prévoit la possibilité d’une prolongation.