Le premier prix dans la catégorie générale du concours de l’innovation sociale 2023 de l’Institut BEI a été décerné à l’entreprise suisse SOPHIA CHATBOT. Celle-ci a mis au point une compagne numérique qui aide les victimes de violences domestiques.

L’entreprise française GRIBOUILLI a remporté le premier prix de la catégorie spéciale consacrée aux solutions destinées à des villes et collectivités durables. Il s’agit de la première association professionnelle de gardes d’enfants qui vise à autonomiser une population largement invisible de migrantes à l’emploi précaire.

Les lauréats se sont vu remettre chacun un prix de 100 000 EUR.

Le concours de l’innovation sociale 2023, organisé par l’Institut BEI, s’est tenu jeudi soir à Fotografiska, à Stockholm.

À l’issue d’une compétition passionnante durant laquelle de nombreuses idées innovantes ont été présentées par de jeunes entreprises pionnières, les lauréats du concours de l’innovation sociale de cette année, organisé par l’Institut BEI, ont été annoncés lors d’une cérémonie à Stockholm.

L’Institut BEI, qui fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement, organise le concours de l’innovation sociale tous les ans. Ce concours distingue et soutient des entrepreneurs sociaux européens dont les produits ou services ont des incidences sociales, éthiques ou environnementales.

La cérémonie de remise des prix s’est tenue le 28 septembre à Fotografiska, le Musée contemporain de la photographie, de l’art et de la culture de Stockholm. Les finalistes y ont présenté leurs solutions devant un public très diversifié d’investisseurs d’impact, de responsables politiques et d’autres entrepreneurs de l’écosystème des start-up.

Le deuxième prix de la catégorie générale a été remis à l’entreprise maltaise BRAINTRIP, qui a mis au point un test non invasif de détection de la démence reposant sur l’électroencéphalographie et l’intelligence artificielle.

Dans la catégorie spéciale, c’est le système SMART FIBER de l’entreprise espagnole FIBSEN qui a remporté le deuxième prix. Celle-ci a mis au point de nouveaux modèles de gestion de l’eau qui s’attaquent au problème urgent de la rareté de l’eau.

Les deux entreprises ont remporté un prix de 40 000 EUR chacune.

SMART FIBER de FIBSEN a également reçu le prix du public, d’un montant de 10 000 EUR.

Les 15 finalistes représentent dix pays européens : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie, Malte (pour la première fois), les Pays-Bas, la Suède et la Suisse. Sélectionnés en mai parmi près de 300 candidats, les finalistes ont participé à un programme de formation sur mesure avant de défendre leur projet face à un jury de spécialistes de l’innovation sociale.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « L’esprit d’entreprise joue un rôle essentiel de moteur de la croissance économique et de la création d’emplois, avec des retombées sociales ou environnementales positives. Lors du concours de l’innovation sociale, organisé cette année à Stockholm, nous avons vu des finalistes de toute l’Europe présenter et défendre des idées qui ont un impact exceptionnel. Je tiens à féliciter les lauréats du concours, qui nous ont présenté un nombre impressionnant d’innovations, et j’ai hâte de découvrir la prochaine étape du parcours de ces entreprises qui sont encore en phase de développement. Cependant, tous les finalistes méritent des félicitations pour avoir fait découvrir leurs idées d’innovations axées sur l’impact et pour avoir contribué à la recherche de solutions aux évolutions et aux enjeux de notre société. »

Le concours de l’innovation sociale ne se résume toutefois pas aux récompenses financières. Les finalistes de chaque édition deviennent automatiquement membres du réseau des anciens du concours, qui leur permet de se mettre en relation avec d’autres entrepreneurs sociaux sélectionnés. À ce titre, ils bénéficient de nombreuses possibilités de formation et d’un programme de subventions à l’innovation.

Lancé en 2012 au Luxembourg, le concours de l’innovation sociale a récompensé des dizaines d’entreprises à impact de toute l’Europe, les aidant à renforcer considérablement les effets qu’elles produisent, notamment grâce à des financements supplémentaires provenant de l’UE et d’investisseurs privés.

Les lauréats 2023

Catégorie générale

Premier prix :

SOPHIA CHATBOT – « Sophia » est une compagne numérique, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui aide les victimes de violences domestiques à garder confiance et rester vigilantes quand elles agissent pour sauver leur vie. (Suisse)

Deuxième prix :

BRAINTRIP – Il s’agit d’un test non invasif de détection de la démence réalisé à l’aide d’un électroencéphalogramme et de l’intelligence artificielle, digne du XXIe siècle. (Malte)

Catégorie spéciale

Premier prix :

GRIBOUILLI – Première association professionnelle de gardes d’enfants, elle donne des moyens d’action à une communauté largement invisible de femmes immigrées dont l’emploi est précaire. (France)

Deuxième prix :

SMART FIBER de FIBSEN – Mettre fin à la pénurie d’eau et assurer notre avenir grâce à la détection intelligente. (Espagne)

Prix du public

SMART FIBER de FIBSEN – Mettre fin à la pénurie d’eau et assurer notre avenir grâce à la détection intelligente. (Espagne)

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle octroie des financements à l’appui d’investissements de qualité qui concourent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. L’Institut BEI a été créé au sein du Groupe BEI (Banque européenne d’investissement et Fonds européen d’investissement) afin de promouvoir et de soutenir des initiatives sociales, culturelles et universitaires aux côtés de parties prenantes européennes et du grand public. C’est l’un des piliers centraux de l’engagement du Groupe BEI auprès des collectivités et des citoyens.

Annexe – Projets retenus pour la finale du concours de l’innovation sociale de l’Institut BEI

AIDROLYST de C2Cat — Pionnière mondiale dans le déploiement de l’hydrogène vert, l’entreprise conçoit des catalyseurs haute performance sur mesure pour la production et le stockage d’hydrogène. (Pays-Bas)

BETTAF!SH – Des algues au goût de thon. Qui aurait pu imaginer que sauver la mer serait si délicieux ! (Allemagne)

BRAINTRIP – Il s’agit d’un test non invasif de détection de la démence réalisé à l’aide d’un électroencéphalogramme et de l’intelligence artificielle, digne du XXIe siècle. (Malte)

DIAMENS – Une femme sur dix souffre d’endométriose. Diamens est le premier dispositif de test à domicile au monde permettant un diagnostic facile et sans douleur de l’endométriose. Identifiez vos douleurs, c’est la règle de base ! (Autriche)

GRIBOUILLI – Première association professionnelle de gardes d’enfants, elle donne des moyens d’action à une communauté largement invisible de femmes immigrées dont l’emploi est précaire. (France)

HUSMUS – Il s’agit d’une place de marché qui recourt à l’intelligence artificielle pour favoriser un accès plus équitable au logement. Elle crée et fournit des assurances personnalisables et abordables qui permettent à tous les locataires d’accéder au logement sans obstacle financier. (Suède)

MONUMENTI APERTI d’Imago Mundi – Depuis 1997, Monumenti Aperti propose son savoir-faire international aux communautés désireuses de valoriser leur patrimoine culturel, en les aidant à le faire connaître pour favoriser leur croissance locale. (Italie)

MUNEVO – Munevo DRIVE est un système de commande pour fauteuils roulants électriques fonctionnant à l’aide de lunettes intelligentes. Il permet aux personnes dépourvues de fonctions manuelles de se déplacer de manière autonome grâce à de simples mouvements de la tête. (Allemagne)

SMART FIBER de FIBSEN – Mettre fin à la pénurie d’eau et assurer notre avenir grâce à la détection intelligente. (Espagne)

SOCIALCARD – Avec SocialCard, vous pouvez faire don de la valeur monétaire de points de fidélité inutilisés directement à des sans-abri. Utilisez vos remises en espèces pour encourager de véritables changements ! (Autriche)

SOPHIA CHATBOT – « Sophia » est une compagne numérique, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui aide les victimes de violences domestiques à garder confiance et rester vigilantes quand elles agissent pour sauver leur vie. (Suisse)

STUTTER STARS (anciennement FLUENCY FRIENDS) de SAY IT Labs – Premier jeu vidéo interactif au monde pour les personnes qui bégaient, il améliore la communication, partout et à tout moment. (Belgique)

SUMM AI – Sorte d’équivalent de Google Translate pour le langage simple, cet outil rend les textes complexes faciles à comprendre pour tout un chacun, en un seul clic. (Allemagne)

VEMOTION de Reactive Robotics – Système d’assistance robotique pour la mobilisation, destiné aux unités de soins intensifs, Vemotion permet d’accélérer le rétablissement des patients, de réduire le stress pour le personnel soignant et d’atténuer les problèmes liés au manque d’effectifs. Parce que nous prenons soin de VOUS ! (Allemagne)