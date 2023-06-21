Un accord de titrisation synthétique conclu avec le FEI, appuyé par la BEI, soutiendra les investissements durables.

Le soutien du Groupe BEI contribuera à réduire le risque de crédit, ce qui permettra à ProCredit Bank d’engager environ 416 millions d’EUR de nouveaux financements en faveur des petites entreprises.

ProCredit Bank Bulgaria EAD (PCBB) va élargir son soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) de Bulgarie, grâce à un accord en matière de titrisation synthétique conclu avec le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI). Cet instrument financier offre à PCBB un mécanisme de réduction des risques, qui libère des capitaux afin de soutenir les prêts en faveur d’investissements durables.

Dans le cadre de cet accord, PCBB s’engage à fournir de nouveaux prêts à hauteur de 813 millions de BGN (416 millions d’EUR) à des PME et des petites entreprises de taille intermédiaire (ETI) sur une période de trois ans. Au minimum 30 % de ces financements sont affectés à des projets centrés sur l’action pour le climat et la durabilité environnementale, ce qui souligne l’engagement de PCBB et du Groupe BEI à soutenir la transition vers une économie sobre en carbone.

Le renforcement de la capacité de prêt de PCBB est rendu possible grâce à la protection sans mise de fonds qu’offrent la Banque européenne d’investissement (BEI) et sa filiale, le Fonds européen d’investissement (FEI). Plus précisément, le FEI fournit une garantie, par l’intermédiaire d’une tranche mezzanine (41 millions d’EUR) et d’une tranche de premier rang (254 millions d’EUR), sur un portefeuille de prêts aux PME dont l’encours total s’élève à environ 300 millions d’EUR. La majeure partie de l’encours du FEI est, quant à elle, contre-garantie par la BEI et permet de redéployer du capital de PCBB pour soutenir l’économie réelle.

« L’inflation et le resserrement des conditions financières ont sapé la capacité des petites entreprises à investir », a expliqué Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI. « Le Groupe BEI est déterminé à mobiliser toute la palette de ses ressources et instruments pour soutenir l’économie réelle en ces temps difficiles, en particulier dans les régions relevant de l’objectif de cohésion. »

Il s’agit de la première opération d’allègement des exigences de fonds propres entre le Groupe BEI et PCBB et de l’une des premières titrisations synthétiques en Bulgarie, contribuant au développement d’un marché de la titrisation opérationnel dans le pays.

Une titrisation synthétique est une opération par laquelle le risque de crédit associé à un portefeuille d’encours est divisé en tranches et où une partie de ce risque de crédit (et non les encours proprement dits) est transférée à un vendeur de protection (le Groupe BEI) sous forme de garanties ou de contrats dérivés, ce qui réduit effectivement, pour l’acquéreur de la protection, le risque de crédit et les exigences de fonds propres associées.

Ce nouveau financement devrait bénéficier aux régions moins développées de l’Union européenne en matière de revenu par habitant, et souligne l’engagement du Groupe BEI en faveur d’une croissance équitable et de la cohésion sociale et territoriale.

« L’opération apportera une contribution significative à l’emploi et à la croissance économique en Bulgarie », a déclaré Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI. « Elle illustre comment le FEI et le Groupe Banque européenne d’investissement peuvent s’appuyer sur des instruments financiers innovants pour soutenir les investissements durables. »

Ivan Dachev, directeur exécutif et membre du conseil d’administration de PCBB, a déclaré : « Grâce à la très bonne coopération de longue date avec le FEI et la BEI, nous avons été en mesure d’apporter un soutien efficace à la croissance et au développement des PME dans un environnement économique difficile. En outre, dans le cadre de cet accord, nous financerons des projets verts, conformément à la priorité stratégique de ProCredit consistant à soutenir ses clients dans leur transition vers un avenir durable. »

Informations générales

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Il finance des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, notamment en matière de cohésion sociale et territoriale et de transition juste vers la neutralité climatique. Le Groupe BEI soutient des projets dans les domaines des infrastructures, de l’innovation, du climat et de l’environnement ainsi qu’à l’appui des petites et moyennes entreprises.

Le FEI fait partie du Groupe BEI. Il soutient les PME européennes en améliorant leur accès aux financements via un large éventail d’intermédiaires financiers sélectionnés, comme des banques, des institutions garantes et des sociétés de crédit-bail, des fournisseurs de microfinance et des fonds de capital-investissement. Le FEI conçoit et propose des instruments de financement (fonds propres et dette) appuyant la réalisation des objectifs de l’UE en faveur de l’esprit d’entreprise, de la croissance, de l’innovation, de la recherche-développement, de la transition écologique et numérique, et de l’emploi.

ProCredit Bank Bulgaria (PCBB) est une banque à vocation générale axée sur les petites et moyennes entreprises travaillant principalement dans les secteurs de la production, du commerce et de l’agriculture. Les prêts de PCBB aux entreprises reposent à la fois sur une compréhension de la situation de chaque client et sur une analyse financière solide, ce qui lui permet de nouer des partenariats à long terme avec ses clients sur la base d’une confiance mutuelle. PCBB mène ses activités en Bulgarie et en Grèce et est détenue à 100 % par ProCredit Holding AG & Co. KGaA (PCH), l’entité qui contrôle le groupe de banques ProCredit et qui est basée à Francfort, en Allemagne. Outre la Bulgarie et la Grèce, le groupe ProCredit fournit un accès aux financements en Serbie, en Ukraine, au Kosovo, en Macédoine du Nord, en Équateur, en Géorgie, en Roumanie, en Bosnie-Herzégovine, en Albanie, en Moldavie et en Allemagne.