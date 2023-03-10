Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, se rend en Équateur pour la première fois depuis le lancement de BEI Monde.

Il détaillera le soutien de la BEI au pays et abordera de nouvelles possibilités de financement.

Les réunions avec des représentants de haut niveau et l’annonce d’un nouvel appui au secteur de la santé témoignent de l’engagement accru de la banque de l’UE en Équateur.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), conduira une délégation de haut niveau à l’occasion de sa première visite en Équateur en tant que vice-président chargé des activités de la BEI dans le pays et en Amérique latine.

La délégation de la BEI effectuera une visite de trois jours à Quito et à Portoviejo, où elle réaffirmera l’engagement de la banque de l’UE à poursuivre son soutien à des projets favorisant le développement durable en Équateur et en Amérique latine. Ricardo Mourinho Félix dévoilera le financement d’un projet de santé appuyant une campagne de vaccination infantile qui bénéficiera à plus de deux millions d’enfants en Équateur. Il rencontrera également les principales parties prenantes afin de consolider l’étroite collaboration de travail entre la BEI et l’Équateur.

Le vice-président inaugurera un centre commercial à Portoviejo, l’un des nombreux projets financés grâce à un prêt de la BEI dans le cadre du projet de reconstruction post-séisme et il rendra visite aux communautés de la municipalité de Portoviejo qui ont bénéficié d’un prêt de la BEI en faveur du développement des réseaux d’eau potable et d’assainissement dans la région. Prévue à la suite du lancement de BEI Monde en 2022, cette visite permettra de resserrer les relations de travail avec les autorités équatoriennes, notamment avec des représentants ministériels, bancaires et régionaux que la délégation rencontrera la semaine prochaine.

« L’Équateur est le troisième plus grand bénéficiaire des financements de la BEI en Amérique latine et nous sommes déterminés à poursuivre notre soutien aux projets essentiels, situés aussi bien dans le pays que dans l’ensemble de la région. La BEI a fourni plus de 875 millions d’EUR de financements à l’Équateur depuis 2006 et j’ai hâte d’annoncer le financement d’un projet dans le domaine de la santé lors de ma visite de cette semaine. En tant que banque européenne du climat, et dans le cadre de l’initiative Global Gateway, nous avons lancé BEI Monde, notre nouvelle branche dédiée aux partenariats internationaux et au financement du développement. Grâce à ces solides partenariats, nous allons pouvoir renforcer notre engagement en Équateur et dans la région au cours des années à venir », a déclaré Ricardo Mourinho Félix avant son départ.

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme destinés à appuyer des investissements de qualité afin de contribuer à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Forte de l’expérience et de l’expertise de ses ingénieurs et économistes internes, la BEI contribue à l’élaboration et à l’instruction de projets de la plus haute qualité. En tant qu’institution financière de l’UE, notée triple A et axée sur les politiques européennes, la BEI offre des conditions financières attrayantes : des taux d’intérêt compétitifs et des durées de prêt adaptées aux projets. Grâce à ses partenariats avec l’UE et d’autres bailleurs de fonds, la BEI est souvent en mesure de déployer des subventions qui renforcent encore l’impact sur le plan du développement des projets soutenus.

À propos de la BEI en Équateur

La BEI est la plus grande banque publique multilatérale au monde. L’année dernière, elle a financé quelque 9 milliards d’EUR d’investissements en dehors de l’Union européenne. L’Équateur est l’un des principaux bénéficiaires des financements de la BEI en Amérique latine. Depuis le début de ses opérations dans le pays en 2006, la banque de l’UE a accordé plus de 800 millions d’EUR, permettant ainsi le financement d’investissements à des conditions avantageuses, tant pour ce qui est des échéances que des taux d’intérêt, dans le but d’améliorer la qualité de vie de la population équatorienne.

À propos de la BEI en Amérique latine

La BEI apporte un soutien économique à des projets réalisés en Amérique latine en favorisant des investissements à long terme à des conditions avantageuses et en apportant l’assistance technique nécessaire pour garantir que ces projets produisent des résultats sociaux, économiques et environnementaux positifs. Depuis le début de ses activités en Amérique latine en 1993, la BEI a accordé des prêts pour un total de 13 milliards d’EUR à l’appui de plus de 150 projets dans 15 pays de la région.

À propos de l’initiative Global Gateway

BEI Monde est un partenaire essentiel dans la mise en œuvre de l’initiative Global Gateway de l’UE, soutenant des projets solides qui améliorent la connectivité mondiale et régionale dans les secteurs du numérique, du climat, des transports, de la santé, de l’énergie et de l’éducation. L’investissement dans la connectivité est au cœur même de l’action de BEI Monde qui s’appuie sur les 60 ans d’expérience de la Banque. Aux côtés de ses partenaires, d’autres institutions de l’UE et des États membres de l’Union européenne, BEI Monde entend soutenir 100 milliards d’EUR d’investissements, soit environ un tiers de la dotation globale de l’initiative, d’ici la fin de 2027.

