Le paquet de mesures en solidarité avec l’Ukraine de la BEI est opérationnel. Les deux banques ont signé les accords qui leur permettent de soutenir conjointement les villes et régions polonaises accueillant des réfugiés ukrainiens. Grâce à la première tranche de cette émission obligataire, la Pologne va recevoir 600 millions d’EUR de la BEI. Le montant total que la banque de l’UE a approuvé pour la Pologne s’élève à 2 milliards d’EUR.

Le paquet de mesures en solidarité avec l’Ukraine de la BEI est un mécanisme de soutien spécifique destiné à aider les pays de l’UE à faire face aux conséquences de l’agression russe contre l’Ukraine.

Le « paquet solidarité » de la BEI est le dispositif de soutien mis en œuvre dans le cadre de la politique de cohésion pour faire face aux répercussions négatives de l’agression de la Russie contre l’Ukraine. La Banque fournira une aide principalement aux États membres de l’UE qui sont touchés par la crise migratoire. La BEI a approuvé ce train de mesures en mai 2022 pour un montant total de 4 milliards d’EUR, dont 2 milliards d’EUR seront alloués à la Pologne en tant que soutien spécifique au Fonds d’aide national*. Grâce aux accords signés par la BEI et BGK, la Pologne va recevoir la première tranche de 600 millions d’EUR. Les fonds iront aux autorités locales qui accueillent les populations fuyant l’Ukraine.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « Au début de cette année, la Banque européenne d’investissement a très rapidement lancé un programme d’aide cohérent en faveur de l’Ukraine et des pays de l’UE qui accueillent des réfugiés de la guerre. L’accord conclu avec BGK, d’ores et déjà finalisé, est le dernier exemple de notre action globale. Ce soutien spécifique permettra aux autorités locales de moderniser leurs infrastructures et de les adapter aux nouveaux besoins résultant de la présence permanente des réfugiés ukrainiens en Pologne. Une enveloppe globale de 2 milliards d’EUR destinée au financement d’investissements en Pologne est l’un des éléments majeurs de l’engagement de la BEI à contrer les répercussions de la guerre en Ukraine dans toute l’UE. Cette action en faveur des pays de l’UE vient compléter le soutien direct que la BEI apporte à l’État ukrainien depuis le mois de mars. Le dernier financement pour l’Ukraine, d’un montant de 1,5 milliard d’EUR, a été approuvé par la Banque en juillet. »

La BEI soutiendra les efforts que déploie la Pologne pour fournir un abri à des millions de réfugiés ukrainiens. D’une part, cette aide atténuera les conséquences sociales et économiques de la guerre, et d’autre part, elle permettra l’intégration des réfugiés.

Beata Daszyńska-Muzyczka, présidente du conseil d’administration de Bank Gospodarstwa Krajowego : « Le soutien de la Pologne aux réfugiés ukrainiens est le plus important. Nous avons besoin de ces fonds. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas les obtenir sous forme de subventions. L’accord avec la BEI nous permet de compléter le financement du Fonds d’aide par l’émission d’obligations. Grâce à ce soutien, les gouvernements locaux peuvent couvrir les dépenses liées à l’hébergement de 2,5 millions de réfugiés séjournant en permanence en Pologne. »

Grâce au Fonds d’aide, BGK sera en mesure de financer jusqu’à 100 % des coûts des projets, ce qui constitue une exception à la règle générale de la BEI qui consiste à limiter le financement à 50 %. Les entités qui mettent en œuvre des projets pourront également utiliser des services de conseil liés à la préparation et à la mise en œuvre de ces projets (la plateforme EMBRACE). Les services de conseil qu’offre la BEI devraient favoriser l’utilisation efficace des fonds mis à disposition ainsi qu’une réalisation et un suivi rapides des projets.

* Le Fonds d’aide a été créé par la loi du 12 mars 2022 pour financer toutes les activités et tous les projets nécessaires pour aider (et intégrer) les réfugiés ukrainiens et pour assurer la sécurité de l’approvisionnement alimentaire en Pologne. Il est géré par Bank Gospodarstwa Krajowego, la banque polonaise de développement économique.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). En 2021, le Groupe BEI a fourni 6,5 milliards d’EUR de financements à l’appui de projets en Pologne. Une partie de ces financements – soit 1,5 milliard d’EUR – est allée à des projets directement liés à l’innovation, à la recherche, à la transformation numérique et au développement du capital humain.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) est l’unique banque nationale de promotion économique de Pologne. Elle appuie le développement socio-économique durable du pays. Ses activités contribuent à la création d’emplois, à la construction d’appartements, au développement des infrastructures et à l’amélioration de la qualité de l’air. La banque prend soin des générations futures en créant du capital social, en promouvant l’esprit d’entreprise et en apportant des financements responsables. Elle est présente dans toutes les régions de Pologne ainsi qu’à l’étranger via ses bureaux de représentation à Bruxelles, Londres, Francfort-sur-le-Main et Amsterdam. BGK soutient l’exportation et l’expansion des entreprises polonaises à l’étranger. Elle est à l’origine du Three Seas Fund, dont elle est la cofondatrice et la principale investisseuse. Ce fonds investit dans les transports, l’énergie et les infrastructures numériques dans les pays de la région des trois mers. Coopérant avec les entreprises, le secteur public et les institutions financières, BGK répond aux besoins économiques et entreprend un certain nombre d’initiatives en faveur du développement durable.