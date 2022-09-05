La BEI va tripler ses financements en faveur de l’action climatique dans le monde d’ici 2025.

Le président Hoyer s’est exprimé lors du Sommet pour l’adaptation aux changements climatiques en Afrique qui s’est tenu à Rotterdam, le tout premier événement mondial à se concentrer uniquement sur l’accélération de l’adaptation aux effets des changements climatiques en Afrique.

La BEI s’est engagée à établir des partenariats dans le cadre du Programme d’accélération de l’adaptation en Afrique.

Werner Hoyer, le président de la Banque européenne d’investissement (BEI), a participé ce jour au Sommet pour l’adaptation aux changements climatiques en Afrique qui s’est tenu à Rotterdam. Organisé par le Global Center on Adaptation (GCA), le sommet a réuni des dirigeants issus de gouvernements, des Nations unies et d’entreprises pour le tout premier sommet mondial à se concentrer uniquement sur l’accélération de l’adaptation aux effets des changements climatiques en Afrique.

Le président Hoyer a ouvert la table ronde des dirigeants pour présenter les enjeux en matière d’investissement dans la perspective de renforcer le financement de l’adaptation en Afrique. Il a expliqué comment la BEI peut soutenir de tels projets. Vous pouvez lire son discours ici.

Werner Hoyer, président de la BEI : « Les changements climatiques pourraient anéantir 15 % du produit intérieur brut de l'Afrique d’ici à 2030, ce qui signifierait que 100 millions de personnes supplémentaires vivraient dans l’extrême pauvreté d’ici à la fin de la décennie. Un scénario particulièrement injuste à l’égard d'un continent qui n’a que très peu contribué aux changements climatiques. La BEI est un partenaire solide du continent africain depuis plus de 55 ans. Par l’intermédiaire de BEI Monde, notre nouvelle branche dédiée au développement, nous renforçons notre présence en Afrique et mobilisons des capitaux privés à grande échelle pour des technologies écologiques innovantes, telles que l’hydrogène vert. Nous utiliserons cette expérience pour établir de nouveaux partenariats afin de débloquer des financements privés pour des projets d’adaptation, y compris dans le cadre du Programme d’accélération de l’adaptation en Afrique. »

Partenariat avec le Global Center on Adaptation

En septembre 2021, la BEI et le GCA ont convenu d’établir un partenariat pour mener des actions dans des régions du monde particulièrement vulnérables aux répercussions des changements climatiques, telles que le continent africain, où la BEI et le GCA collaborent dans le cadre du Programme d’accélération de l’adaptation en Afrique (PAAA), une initiative mise en place par la Banque africaine de développement (BAfD) et le GCA pour intensifier les mesures d’adaptation en Afrique et mobilisant 25 milliards d’USD.

La BEI et le GCA travaillent en étroite collaboration avec la BAfD et d’autres banques multilatérales de développement, ainsi qu’avec des institutions financières internationales, dans le but de financer des projets qui relèvent des piliers du PAAA. Ces projets portent notamment sur des infrastructures résilientes, sur l’autonomisation des jeunes par l’emploi et l’esprit d’entreprise et sur les technologies numériques favorisant une agriculture climato-intelligente et la sécurité alimentaire.

Soutien à l’adaptation climatique en Afrique

Ces cinq dernières années, la BEI a fourni 18 milliards d’EUR à l’appui d’investissements publics et privés sur tout le continent africain. Elle a collaboré avec des partenaires africains et internationaux pour renforcer la fourniture d’eau potable et le traitement des eaux usées dans plusieurs villes du continent, dont Bamako, Le Caire, Dakar, Kigali, Niamey, Ouagadougou et Tunis, afin de permettre aux petits exploitants agricoles d’adapter leurs pratiques à un climat changeant et de renforcer les mesures visant à réduire la dégradation des terres.

Plan de la BEI pour l’adaptation aux changements climatiques

Le Plan de la BEI pour l’adaptation aux changements climatiques soutient les objectifs de la stratégie de l’Union européenne relative à l’adaptation aux changements climatiques à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE. La BEI s’est engagée à tripler ses interventions financières au niveau mondial pour l’adaptation aux changements climatiques d’ici 2025.

La BEI examine tous les projets qu’elle finance pour tenir compte des risques liés aux changements climatiques et veille à ce qu’ils soient adaptés aux changements à venir. Dans l’Union européenne, un nouveau service de conseil, appelé ADAPT, aidera les clients des secteurs public et privé à comprendre comment les changements climatiques affectent leurs activités.

En dehors de l’Union européenne, la BEI renforcera son soutien en faveur des technologies numériques favorisant une agriculture climato-intelligente, des infrastructures résilientes aux changements climatiques, des villes et de l’esprit d’entreprise, afin d’accélérer l’innovation en matière d’adaptation. La BEI pourra couvrir jusqu’à 75 % du coût d’un projet principalement motivé par l’adaptation dans le monde entier et jusqu’à 100 % lorsque ce projet est situé dans un pays parmi les moins avancés ou un petit État insulaire en développement.

Informations générales

Le Groupe BEI a adopté la feuille de route de la banque du climat afin de réaliser son ambitieux programme visant à soutenir 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action climatique et de la viabilité environnementale au cours de la décennie à venir, et à consacrer plus de 50 % de ses financements à l’action climatique et à la viabilité environnementale d’ici 2025. De plus, conformément à la Feuille de route, depuis début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser des partenariats forts et ciblés avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

La BEI intervient en Afrique depuis 1965. Depuis lors, la banque de l’UE a investi 59 milliards d’euros dans 52 pays africains, à l’appui de projets d’infrastructures, d’entreprises innovantes, d’aménagements dans le secteur des énergies renouvelables, ainsi que d’entités publiques et privées, des microentreprises aux plus grandes multinationales.