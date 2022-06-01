La Banque européenne d’investissement (BEI) signe un prêt de 110 millions d’EUR avec Fira 2000 SA pour agrandir le parc des expositions de Gran Vía

Le projet, d’un coût total estimé à 234 millions d’EUR, devrait débuter l’année prochaine

Jaume Giró, ministre de l’économie et des finances de la généralité de Catalogne, a rencontré Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), afin de signer l’accord du prêt de 110 millions d’EUR accordé par la BEI à Fira 2000 SA pour financer en partie l’expansion du parc des expositions de Gran Vía. Cette opération de dette, qui bénéficiera de l’aval de la généralité de Catalogne, est prévue dans le projet financier signé en 2019 par les six institutions actionnaires de la société Fira 2000 SA.

Le ministre Giró a souligné que la signature de cette opération « témoigne sans aucun doute de la confiance que place la BEI, l’une des institutions financières les plus importantes d’Europe, dans la solidité de l’économie catalane et dans un projet en pleine croissance comme Fira de Barcelona ». Selon le ministre de l’économie, ce pari de Fira de Barcelona constitue un projet important pour le présent et l’avenir de la Catalogne, « comme le montrent des salons comme Integrated Systems Europe (ISE) – qui vient de s’achever – ou Mobile World Congress (MWC), qui font de Barcelone et de la Catalogne des références mondiales dans des secteurs de premier plan tels que les technologies et le numérique ».

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, a quant à lui déclaré : « Nous nous réjouissons de financer Fira 2000 dans le cadre du projet d’agrandissement du parc des expositions de Gran Vía, pour en faire un complexe de pointe en Europe, à l’image de Fira de Barcelona. Cet accord témoigne de l’engagement ferme de la BEI en faveur de l’innovation, ainsi que de notre collaboration fructueuse avec la généralité de Catalogne sur des projets qui créent des emplois et des infrastructures durables. »

Le projet financier

En 2019, les six institutions actionnaires de Fira 2000 SA (la généralité de Catalogne, les mairies de Barcelone et de L’Hospitalet, la zone métropolitaine de Barcelone, le conseil général de Barcelone et la chambre de commerce de Barcelone) ont approuvé le financement de l’expansion du parc des expositions de Gran Vía et de la rénovation de celui de Montjuïc. Le projet définit les instruments de financement et les engagements financiers que mettra en œuvre chacune des parties. Il impliquera un investissement de 367 millions d’EUR (234 millions d’EUR pour l’agrandissement du parc des expositions de Gran Vía et 133 millions d’EUR pour la rénovation de celui de Montjuïc). Les travaux devraient débuter l’année prochaine, de sorte que le parc des expositions de Gran Vía puisse être inauguré en 2026. En 2029, ce sera au tour de celui de Montjuïc, coïncidant ainsi avec le centenaire de l’exposition universelle de 1929.

Pour financer ce grand projet d’infrastructures, Fira 2000 SA aura recours à de la dette extérieure. Ainsi, selon le projet financier, outre les 110 millions d’EUR signés avec la BEI, il est également prévu de demander un financement bancaire et éventuellement un possible second prêt à la BEI. En outre, la généralité et les mairies de Barcelone et de L’Hospitalet négocieront avec l’Union européenne la possibilité d’obtenir 30 millions d’EUR de fonds européens.

Autres opérations avec la BEI

Lors de la réunion organisée pour la signature de l’opération de financement, le ministre de l’économie et des finances de la généralité et le vice-président de la BEI ont également discuté d’autres opérations entre le gouvernement de Catalogne et la banque de l’UE actuellement sur la table ou à l’étude dans les domaines des infrastructures ferroviaires, des sciences et technologies et du cycle de l’eau ainsi que, entre autres, de programmes opérationnels de la Catalogne financés par les Fonds structurels de l’UE.

Amélioration de la notation de la généralité de Catalogne

La signature de ce prêt s’inscrit dans le contexte d’une amélioration de la note accordée par deux des principales agences internationales, Fitch et DBRS Morningstar, à la qualité du crédit de la généralité de Catalogne. En juillet dernier, Fitch Ratings a relevé la note de la généralité de deux crans, de BB à BBB-, avec des perspectives stables et une qualité de valeur d’investissement. Et en mars dernier, DBRS Morningstar a également amélioré la note de la Catalogne, la faisant passer à BBB (perspectives stables), qualité de valeur d’investissement. Cela faisait 10 ans que ces deux agences internationales n’avaient pas attribué la qualité de valeur d’investissement à la généralité. De même, en novembre 2021, la généralité a obtenu la note A2 accordée en matière de durabilité par Vigeo-EIRIS, soit la deuxième note la plus élevée sur une échelle de 12, selon la méthodologie de cette agence.