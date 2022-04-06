Christos Staikouras, ministre grec des finances et gouverneur de la Banque européenne d’investissement (BEI), s’est rendu cette semaine au siège de la BEI à Luxembourg.

Au cours de sa visite de travail, il a rencontré le président de la BEI, Werner Hoyer, ainsi que des experts financiers et techniques, afin de discuter de l’engagement de la BEI en Grèce, du soutien à la résilience économique et de la mise en œuvre de la Facilité pour la reprise et la résilience (FRR), ainsi que de l’appui de la BEI aux pays touchés par la guerre en Ukraine.

Christos Staikouras, ministre grec des finances et gouverneur de la BEI : « La Banque européenne d’investissement est le partenaire de la Grèce pour le développement économique du pays. L’engagement historique du Groupe BEI en Grèce l’an dernier, d’un montant total de 4,85 milliards d’EUR, témoigne de l’excellente coopération entre la BEI et ses partenaires publics et privés dans tout le pays en cette période difficile. Cette visite a été l’occasion de discuter de la manière dont les experts techniques et financiers grecs et ceux de la BEI travaillent main dans la main pour mobiliser des investissements dans les énergies propres, les entreprises et la transformation numérique en tirant parti des possibilités uniques offertes par le Fonds de l’UE pour la reprise et la résilience ».

Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement : « Le Groupe de la Banque européenne d’investissement est déterminé à appuyer les investissements privés et publics à fort impact sur l’ensemble du territoire grec. Je suis heureux d’accueillir le ministre Staikouras au siège de la BEI, avant ma visite à Athènes la semaine prochaine. Nos discussions d’aujourd’hui ont porté à la fois sur l’engagement actuel de la BEI et du FEI et sur ce que nous pouvons faire pour soutenir les secteurs touchés par la hausse des prix de l’énergie et les incertitudes provoquées par la guerre en Ukraine ».

La BEI instruit actuellement de nouveaux projets dans le domaine des énergies renouvelables, de la transformation numérique et des logements pour étudiants, ainsi que des programmes ciblés de financement des entreprises. Face à la guerre en Ukraine, la BEI étudie la possibilité d’apporter un soutien supplémentaire aux pays les plus touchés par le conflit.

En 2021, l’appui à des investissements privés et publics à fort impact par la Banque européenne d'investissement et le Fonds européen d’investissement a totalisé 4,85 milliards d’EUR, un montant record depuis le début des interventions de la BEI en Grèce il y a 59 ans. Cela représente une augmentation significative par rapport au précédent record de 2,8 milliards d’EUR atteint en 2020.

Le volume des financements consentis par le Groupe BEI en Grèce a représenté 2,7 % du PIB, soit l’engagement le plus élevé de tous les pays du monde.

La Grèce a également été l’un des principaux bénéficiaires du Fonds de garantie européen, mis en place par le Groupe BEI et les États membres de l’UE dans les semaines qui ont suivi la déclaration de l’état de pandémie pour soutenir les entreprises touchées par la crise sanitaire. L’accès des entreprises grecques aux financements sera dès lors soutenu par 2,7 milliards d’EUR de garanties mises à disposition par la BEI et le FEI par l’intermédiaire du Fonds de garantie européen.