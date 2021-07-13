© BBVA

La BEI accordera à BBVA une garantie allant jusqu’à 400 millions d’EUR. Elle permettra à la banque espagnole d’acheminer plus de 1,015 milliard d’EUR vers l’économie réelle.

Cette opération vise à créer une capacité de prêt supplémentaire et à faciliter l’accès au financement à des conditions avantageuses pour les entreprises admissibles.

L’opération bénéficie du soutien du Fonds de garantie paneuropéen (EGF), approuvé dans le cadre du train de mesures de 540 milliards d’EUR constituant la réponse de l’UE aux répercussions économiques de la pandémie de COVID-19.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et BBVA ont renforcé leurs liens en signant un accord qui vise à soutenir les moyennes et grandes entreprises espagnoles touchées par la crise économique provoquée par la pandémie. En effet, la BEI accordera à BBVA une garantie allant jusqu’à 400 millions d’EUR qui permettra à la banque espagnole de mobiliser plus de 1,015 milliard d’EUR au moyen de prêts à l’appui de l’économie réelle.

L’opération prévoit un système de garantie avec partage des risques au titre du Fonds de garantie paneuropéen (EGF), approuvé par le Conseil européen dans le cadre du train de mesures de 540 milliards d’EUR constituant la réponse de l’UE aux répercussions économiques de la pandémie de COVID-19. La BEI accorde cette garantie à BBVA sur un portefeuille de nouveaux prêts, créant ainsi une capacité de financement supplémentaire pour soutenir le tissu entrepreneurial espagnol et des projets conformes à la mission à long terme de la BEI qui consiste à investir dans des opérations liées à l’innovation, à l’environnement et au soutien aux PME.

Cet accord entend promouvoir l’accélération des investissements du secteur privé et faciliter l’accès au financement à des conditions avantageuses pour les entreprises admissibles, généralement sous la forme de taux d’intérêt réduits, d’échéances plus longues et d’exigences de garantie plus faibles. Le Fonds de garantie paneuropéen offrira à BBVA une protection contre le risque de défaut couvrant jusqu’à 65 % des fonds propres de base.

La BEI et BBVA travaillent ensemble depuis plus de 30 ans. Sur cette période, les deux institutions ont signé plus de 140 opérations dans 17 pays, fournissant plus de 4,5 milliards d’EUR de financements directs aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI).

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « Le Groupe BEI continue de recourir à des mesures économiques telles que le Fonds de garantie paneuropéen pour atténuer les effets dévastateurs de la pandémie sur l’économie. Il s’agit notamment d’alléger les tensions financières qui pèsent aujourd’hui sur de nombreuses entreprises. Grâce à la relation solide qui nous lie à BBVA depuis maintenant 30 ans, avec cette nouvelle opération, nous permettrons aux entreprises d’investir en renforçant leurs liquidités. C’est un point clé pour la reprise économique en Espagne et en Europe. »

Onur Genç, PDG de BBVA : « Ce nouvel accord avec la BEI symbolise l’engagement de BBVA à l’égard du tissu entrepreneurial espagnol pour sortir de cette crise. BBVA jouera un rôle clé dans la relance et la transformation de l’économie espagnole en acheminant les fonds européens vers les meilleurs projets et en amplifiant leur impact via le financement de projets liés à l’innovation, à l’environnement et au soutien aux PME. »

Informations générales

Le Fonds de garantie paneuropéen (EGF) a été créé par le Groupe BEI sur la base de contributions de l’Espagne et d’autres États membres de l’UE dans le but de protéger les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19. S’appuyant sur près de 25 milliards d’EUR de garanties, l’EGF permet à la BEI et au FEI de fournir rapidement des prêts, des garanties, des titres adossés à des actifs, des fonds propres et d’autres instruments financiers, afin d’appuyer essentiellement les PME et les ETI. L’EGF s’inscrit dans le cadre du programme de relance de l’Union européenne qui vise à mettre à disposition 540 milliards d’EUR au total pour stimuler les secteurs de l’économie de l’UE qui ont été les plus durement touchés.

BBVA est un groupe financier mondial, fondé en 1857, avec un modèle d’affaires axé sur le client. BBVA bénéficie d’une solide position de leadership sur le marché espagnol. C’est la plus grande institution financière du Mexique, et l’entreprise possède des franchises leaders en Amérique du Sud. En outre, c’est le plus grand actionnaire de BBVA Garanti, en Turquie. BBVA a une activité bancaire importante en matière d’investissements, d’opérations et de marchés des capitaux aux États-Unis. Son but est de rendre possibles toutes les opportunités de cette nouvelle ère. Cet objectif s’articule autour des besoins réels des clients : fournir les meilleures solutions et les aider à prendre les meilleures décisions financières, grâce à une expérience facile et pratique. L’esprit de l’entreprise se base sur des valeurs solides : le client passe en premier, nous voyons grand et nous formons une seule équipe. Son modèle de banque responsable vise à créer une société plus inclusive et durable.